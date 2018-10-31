Джокович сверг Надаля с трона

Летом 2011 года, сразу после своей первой победы на Уимблдоне, Новак Джокович официально стал лучшим теннисистом мира, сместив с лидирующей позиции Рафаэля Надаля. Тот сезон серб начал умопомрачительным образом, сыграв перед «Ролан Гаррос» на семи турнирах (в том числе Australian Open и четырёх «Мастерсах») и завоевав семь титулов! Первое поражение Новак потерпел в полуфинале «Ролан Гаррос» от Роджера Федерера, выиграв со старта сезона 41 матч подряд и остановившись в шаге от рекорда Джона Макинроя, который в 1984-м начал сезон с 42 побед кряду.

Ровно через год Джокович проиграл Федереру в полуфинале Уимблдона, и швейцарец, завоевав в Лондоне титул, вернулся на первую строчку. Новак снова поднялся на вершину в самом конце сезона-2012, а затем, уступив лидерство Надалю, опять стал первым после победы на Уимблдоне – теперь в 2014 году. С того момента началось 122-недельное пребывание Джоковича на вершине, прерванное Энди Марреем на финише сезона-2016. Эта серия серба стала четвёртой по длительности в истории мужского тенниса. И вот ровно через два года после потери лидерства, 5 ноября 2018-го, Новак в четвёртый раз в карьере станет первой ракеткой мира.

Чехарда Надаля и Федерера

В начале этого сезона на теннисном троне друг друга сменяли Надаль и Федерер. Роджер, вернувшись на первую строчку в 36 с лишним лет, переписал сразу несколько рекордов (включая возрастной рекорд), но пробыл лидером всего шесть недель. Потом швейцарец ещё дважды отнимал лидерство у испанца на одну неделю, и только в конце июня Рафаэль закрепился на первой позиции. Тогда было почти невозможно предположить, что главным соперником Надаля в борьбе за лидирующую позицию в этом сезоне станет Джокович – и в итоге отберёт у испанца первую строчку. 25 июня, в день возвращения Рафаэля на вершину, он опережал занимавшего 17-го строчку Новака на 6805 очков! За две недели до того, сразу после «Ролан Гаррос», разрыв был ещё больше – 7105 баллов.

За половину сезона такой разрыв ликвидируется крайне редко. Правда, пару лет назад подобное произошло с самим Джоковичем – Энди Маррей за вторую половину сезона отыграл у него больше 8000 очков, осенью победив везде, где только возможно, а летом став чемпионом Уимблдона. Правда, на момент старта этого рывка британец был второй ракеткой мира, а Новак поднимался из второй десятки.

Рекордный рывок на вершину

Кстати, если Новак завершит год первым, то установит рекорд. В мае он опускался до 22-го места, и ранее ни одному теннисисту, по ходу сезона бывшему так низко, не удавалось финишировать первым. Текущий лучший результат принадлежит Андре Агасси – в 1999-м он был 14-м, а по итогам года стал первым. В 2000-м рекорд мог установить Марат Сафин, который по ходу сезона занимал 38-ю строчку, но на Итоговом чемпионате он уступил лидерство Густаво Куэртену.

Падение Джоковича на старте сезона

Вообще начало сезона у серба совсем не задалось. Возвращение после травмы локтя давалось ему тяжело, да и с командой были проблемы. После поражений на старте «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами Новак прекратил сотрудничество с Андре Агасси и Радеком Штепанеком, а затем сообщил о возвращении к своему бывшему тренеру – Мариану Вайде. Мариан работал с Новаком на протяжении большей части его карьеры во взрослом теннисе – с 2006 по 2017 годы.

Моментального преображения не произошло, но уже в Риме, через месяц после Монте-Карло, было видно, что Джокович прибавляет. Серб явно очень рассчитывал на удачное выступление в Париже, но в четвертьфинале «Ролан Гаррос» неожиданно проиграл малоизвестному перед стартом турнира Марко Чеккинато. На эмоциях Новак заявил, что может пропустить весь травяной сезон, но потом сходил с супругой в горы и вернулся в тур всего через неделю после того, как Надаль в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

Марафон на Уимблдоне, который изменил всё

На турнире в Лондоне серб потерпел предпоследнее на данный момент поражение в сезоне, с матчбола проиграв финал Марину Чиличу. А меньше чем через три недели Новак провёл, пожалуй, важнейший с эмоциональной точки зрения поединок в сезоне – да и в плане рейтинге он имел огромное значение. Речь о полуфинале Уимблдона с Рафаэлем Надалем, который проводил свой лучший турнир на траве с 2011 года – с тех пор испанец не проходил на Уимблдоне дальше 4-го круга. Джокович вырвал победу в битве, продолжавшейся два дня, со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8. Теннисисты провели на корте больше пяти часов. В финале Новак уверенно обыграл Кевина Андерсона. В результате Джокович набрал на Уимблдоне 2000 очков, а Надаль – 720. Выиграй испанец в том полуфинале, расклад наверняка был бы полностью противоположным, и испанец в этом сезоне остался бы вне досягаемости серба.

«Золотой карьерный «Мастерс»

После триумфа на Уимблдоне Новак потерпел поражение в третьем раунде «Мастерса» в Торонто от Стефаноса Циципаса. Юный грек с российскими корнями дошёл на том турнире до финала, где проиграл Надалю. Впрочем, Джокович набрал свою 1000 очков за победу на «Мастерсе» через неделю, причём сделал это на самом важном для себя турнире – в Цинциннати. До того Новак пять раз проигрывал там в финале, и это был единственный непокорённый им «Мастерс». Одержав победу в решающем матче над Федерером в двух партиях, серб собрал «Золотой карьерный Мастерс» — хотя бы раз завоевал титулы на каждом из девяти турниров этой серии.

Возвращение старых травм Надаля

На US Open Джоковичу и Надалю встретиться не удалось. Новак уверенно прошагал до финала, проиграв лишь две партии, да и те на самом старте турнира. Рафаэль шёл по сетке тяжелее, а в полуфинале, уступив два сета Хуан-Мартину дель Потро, отказался от продолжения борьбы из-за проблем с коленями, которые беспокоят испанца на протяжении почти всей его карьеры. Все следующие турниры Надаль пропустил.

Спокойный режим Джоковича

Серб решил не перегружать свой календарь и после триумфа на US Open (в финале он в трёх партиях победил дель Потро) не сыграл ни одного необязательного турнира. Кубок Лэйвера мы считать не будем, поскольку эти соревнования носят выставочный характер. От официальных стартов Новак отдыхал месяц, после чего приехал в Шанхай и завоевал там титул. После этого расстояние между ним и Рафаэлем в чемпионской гонке, учитывающей только очки за текущий сезон, стало смешным – 35 баллов.

Джокович снова на троне

И Новак гарантировал себе возвращение на первую строчку после одной победы в Париже. Стартовав со второго круга, серб набрал 90 очков за выход в третий раунд. Рафаэль планировал сыграть в Париже, но в последний момент снялся уже из-за другой травмы – мышц брюшного пресса. Таким образом, испанец потеряет 180 очков за четвертьфинал Парижа-2017, и количество его баллов в рейтинге 52 недель и чемпионской гонке станет одинаковым. Джокович в любом случае станет первым, но если он выиграет в Париже, то создаст себе серьёзный отрыв.

«Сыграв в Париже, мог получить серьёзную травму»

«Было здорово провести пару дней здесь, в Париже, и тренироваться с другими парнями. Мне понравилось, и я чувствовал, что нахожусь в лучшей игровой форме, чем неделю назад. Но в последние дни я начал чувствовать небольшую боль в брюшных мышцах, особенно в момент выполнения подачи. Я проконсультировался у врача, и он не рекомендовал мне играть на турнире, потому что в противном случае есть вероятность повредить брюшные мышцы, а эта травма может оказаться серьёзной. Я этого, конечно же, не хочу» — сказал Надаль после снятия.

Расклады на концовку сезона

Пока неизвестно, сможет ли Рафаэль сыграть в Лондоне. Если он пропустит и Итоговый чемпионат ATP, то, разумеется, не будет бороться с Новаком за первую строчку по итогам года. Если Надаль выступит в столице Великобритании, то всё равно всё будет в руках серба – особенно в случае его успешного выступления во Франции. Кстати, пока теоретические шансы завершить год первым сохраняет и Роджер Федерер, но ему для этого нужно побеждать и в Париже, и в Лондоне, и при этом рассчитывать на ранние поражения Джоковича. Швейцарец, напомним, в прошлом году выиграл все три матча группового этапа в Лондоне, так что ему предстоит защищать 600 очков. Остальные теннисисты официально выбыли из борьбы за первое место по итогам сезона-2018.

При этом у Джоковича есть серьёзный резерв для набора дополнительных очков в первой половине следующего года. Четвёртый круг Australian Open, третий круг Монте-Карло и второй раунд Мадрида – явно не те результаты, которые он не может улучшить, а про поражения на старте Индиан-Уэллса и Майами и говорить нечего. Кстати, до сих пор никому не удавалось завершить сезон первым после такого неудачного начала. В какой-то момент баланс побед и поражений был нулевым (5-5 и 6-6). Ближе всех подошёл Густаво Куэртен, финишировавший первым в 2000 году, который он начал с 6 побед и 4 поражений.