Кто подставил первую ракетку России

Первая ракетка России, Дарья Касаткина, не смогла завершить сезон на победной ноте. В стартовом туре группового этапа WTA Elite Trophy в Чжухае россиянка в борьбе обыграла Ван Цян (6:1, 2:6, 7:5), а на следующий день уступила Мэдисон Кис в двух партиях – 2:6, 4:6.

После проигрыша американке Дарья раскритиковала организаторов турнира. «Если они хотели, чтобы я вылетела из турнира, то всё было сделано как надо. Менее чем за 24 часа я провела два матча. Кис и Ван выйдут на корт только в пятницу, а я же была вынуждена сыграть два матча подряд. Я ничего не могла поделать. Я боролась, отдала все силы на корте. Я выложилась больше чем на сто процентов».

Касаткина может остаться в топ-10

Из-за отрицательного соотношения сетов Дарья потеряла шансы на первое место в группе сразу после поражения (если отбросить возможность снятия Кис с турнира до её матча с Ван Цян). Мэдисон было достаточно взять у китаянки одну партию, чтобы выйти в полуфинал – и она сделала это, после чего спокойно проиграла в трёх сетах.

Несмотря на вылет из турнира на групповой стадии, Касаткина может закончить год десятой ракеткой мира. Дарья лишится шансов на это, если в финале встретятся Юлия Гёргес и Мэдисон Кис – тогда та из них, кто станет чемпионкой, вытеснит россиянку из топ-10. А если в Чжухае победит Гарбинье Мугуруса либо Эшли Барти, то Касаткина впервые в карьере завершит сезон в топ-10. Ранее лучшим результатом 21-летней россиянки была 24-я строчка по итогам 2017 года, так что в любом случае Дарья серьёзно улучшит свой рекорд.

Медленный старт Дарьи

При этом начинала сезон Касаткина неудачно. Вояж в Австралию не принёс ей почти никаких очков – Дарья проиграла три матча из четырёх, вылетев в первом круге Брисбена и Сиднея и пройдя один раунд на Australian Open. Первого неплохого результата россиянка добилась в Санкт-Петербурге, победив по ходу турнира ставшую чемпионкой Открытого чемпионата Австралии Каролину Возняцки и дойдя до полуфинала.

Лучший месяц Касаткиной

Отрезок с середины февраля по середину марта стал для Дарьи лучшим в этом сезоне. Она пробилась в два крупных финала подряд – сначала на Premier 5 в Дубае, потом на Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. В ОАЭ Касаткина обыграла Агнешку Радваньскую, Йоханну Конту, Елену Веснина и Гарбинье Мугурусу, но в финале взяла всего четыре гейма у Элины Свитолиной.

В жаркой американской пустыне Дарья победила действующую на тот момент чемпионку US Open, Слоан Стивенс, вновь взяла верх над Возняцки, разгромила Анжелику Кербер в четвертьфинале, а в полуфинале одержала волевую победу над Винус Уильямс – 4:6, 6:4, 7:5. В титульном матче Касаткину победила Наоми Осака, которая тогда даже не входила в посев. Интересно, что перед стартом турнира Дарья по предложению WTA учила Наоми выполнять «твиннер» — удар между ног спиной к сетке. Это у японки толком не получилось, но в остальном она превзошла свою «учительницу».

Перезарядка батареек

После двух физически и эмоционально затратных соревнований Дарье была нужна небольшая пауза. Россиянка неудачно провела несколько турниров и снова набрала форму к маю, добравшись до четвертьфиналов в Мадриде и на «Ролан Гаррос». Четвертьфинал в Париже стал для Касаткиной первым столь дальним проходом на турнирах «Большого шлема». До того её лучшим результатом был четвёртый раунд US Open – 2017.

Два четвертьфинала «Шлемов» подряд

На Уимблдоне Касаткина повторила это достижение, пройдя четырёх соперниц, включая Эшли Барти, и уступив только будущей чемпионке соревнований – Анжелике Кербер. А после этого в игре Дарьи наступил резкий спад. При этом как раз после поражения от Кербер в Лондоне Касаткина высказывалась по поводу матчей в плохой форме: «В свой лучший день все могут играть здорово. Но нужно уметь играть, даже если ты мёртв и вообще не хочешь быть на корте. Я начала понимать, как это делать. Я научилась заставлять себя бороться за каждое очко, словно это последний розыгрыш в твоей жизни».

Неудачная игра с Шараповой

В Монреале Дарья вышла во второй круг, где взяла всего два гейма у Марии Шараповой – 0:6, 2:6. Выступления в Цинциннати и на US Open у Касаткиной тоже не задались. Впрочем, она впервые добилась таких серьёзных результатов по ходу сезона, и пройти весь год ровно, без спадов, было практически нереально.

Триумф Касаткиной в Москве

К тому же россиянка реабилитировалась за неудачные соревнования на последнем регулярном турнире сезона – «ВТБ Кубке Кремля». Во втором круге Касаткина была в одном гейме от проигрыша Ализе Корне, но разговор с тренером помог ей собраться и прибавить. В итоге Дарья одержала волевую победу, а затем повторила подобное в финале, где уступала Онс Жабер со счётом 2:6, 1:4. Россиянка вырвала вторую партию на тай-брейке, а затем в борьбе выиграла решающий сет – 6:4. Правда, в последнем гейме тунисская теннисистка получила травму.

В ожидании успехов в новом сезоне

Дарья была в шаге от того, чтобы попасть на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре – после отказа Симоны Халеп от участия она стала первой запасной. Но больше никто из теннисисток не снимался, так что Касаткина просто провела неделю в Сингапуре, не дождавшись возможности выйти на корт.

В любом случае Дарья провела отличный сезон. Титул на последнем Кубке Кремля перед его переездом из закрывающегося на реконструкцию «Олимпийского», два финала крупных соревнований, два четвертьфинала турниров «Большого шлема». Велика здесь и заслуга Филиппа Дехаса, который стал тренером Касаткиной в конце прошлого сезона. Россиянка сумела совершить качественный скачок по сравнению с двумя предыдущими годами, которые она проводила примерно на одном уровне, финишируя в середине третьего десятка. Наверняка в следующем сезоне их совместная работа принесёт новые плоды, и Дарья сможет попасть на Итоговый чемпионат WTA, а также добавит в свою копилку новые трофеи.