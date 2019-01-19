Что скрывается за романом Свитолиной и Монфиса?

24-летняя Элина Свитолина ударно завершила прошлый сезон, завоевав пока что самый крупный титул в своей карьере – на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Благодаря этому она закончила год четвёртой ракеткой мира. На старте нового сезона украинская теннисистка не защитила титул в Брисбене и, поскольку в середине десятки сейчас идёт плотная борьба, к началу Открытого чемпионата Австралии Элина потеряла три позиции. Тем не менее, Свитолина находится в числе претенденток на то, чтобы стать первой уже после этого турнира.

Но во время первой недели Australian Open больше внимания привлекла не игра Свитолиной, а её отношения с Гаэлем Монфисом. Француз, яркий как на корте, так и за его пределами, болел за Элину в её боксе во время матча второго круга с Викторией Кужмовой. Возможно, это поможет Элине в плане результатов на теннисном корте – если они действительно встречаются.

«Он поддерживает меня, а я – его»

«Вы все его видели в моём боксе. Да, Гаэль поддерживал меня. Надеюсь, в будущем мы увидим его не только в моём боксе, но и на корте», — заявила украинка в послематчевом интервью.

На пресс-конференции после этого поединка Свитолина дала более развёрнутый ответ. «Я не ожидала, что меня спросят об этом сразу после матча. Мы здесь в первую очередь играем в теннис, так что это было немного странно. Да, он со мной, он поддерживает меня, а я — его. Каждый из нас понимает, через что проходит другой. Это здорово».

Совместная прогулка на яхте…

Если кто-то внимательно наблюдал за различными фотографиями, в том числе из социальных сетей, то и раньше мог предположить, что Элина и Гаэль встречаются. Скажем, совместное времяпрепровождение на вечеринке игроков перед US Open ещё можно было счесть случайностью, а вот прогулку на яхте в Дубае в середине ноября, после победы Свитолиной на Итоговом чемпионате WTA – вряд ли. Интересно, что появилась эта фотография в «инстаграме» другой теннисистки – Арины Соболенко, которая также была на этой яхте.

Через полторы недели в социальных сетях Свитолиной было опубликовано её фото из Лондона с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

На следующий день фотография с Джошуа, сделанная в том же самом ресторане, появилась и у Монфиса.

И совместная подготовка в межсезонье

Ещё одно свидетельство того, что Гаэль и Элина часто бывают вместе, появилось под конец межсезонья. Монфис давно тренируется в теннисном клубе в Женеве, а на этот раз вместе с ним там была и Свитолина. Совместное фото появилось в «инстаграме» директора этого клуба Фредерика Бувье.

Один «инстаграм» на двоих

А после второго раунда Australian Open француз и украинка завели совместный «инстаграм». Пока что в нём есть одно видео и одно фото, где Гаэль играет что-то для Элины.

Кроме того, в «сториз» молодые люди вместе отвечают на разные вопросы подписчиков. Среди прочего стало известно, что Монфису удаётся говорить по-русски почти без акцента. Также Гаэль учит Элину выполнять некоторые трюки на корте – например, удар между ног на бегу.

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С кем раньше встречались Свитолина и Монфис

Ранее у Свитолиной были отношения с британским крикетистом Рисом Топли. Они встречались около года, Элина познакомила его со своими родителями, но затем эта пара распалась. Украинка удалила все совместные фотографии из соцсетей и объяснила расставание тем, что у неё на первом месте теннис, а у Топли – крикет.

Монфис за время своей карьеры встречался как минимум с двумя теннисистками – Ализе Корне и Доминикой Цибулковой. Несколько лет назад у него были отношения и с девушками не из мира спорта – студентками различных университетов.

Путь Свитолиной к первой строчке

Сейчас Гаэлю, который уже проиграл во втором круге Australian Open Тейлору Фритцу, остаётся поддерживать свою девушку. Пока что Элина пробилась в 4-й круг Australian Open – 2019, в напряжённой борьбе обыграв Чжан Шуай. В решающей партии китаянка вела с двумя брейками – 3:0, а в итоге украинская теннисистка взяла верх со счётом 4:6, 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал Свитолина будет бороться с Мэдисон Кис.

Элина остаётся одной из шести теннисисток, претендующих на то, чтобы по итогам этого турнира опередить Симону Халеп и стать первой ракеткой мира. Украинке для этого нужно как минимум выйти в финал Australian Open. Сетка у Свитолиной непростая – в случае победы над Кис она сыграет с Наоми Осакой или Анастасией Севастовой, а в полуфинале может встретиться с кем-то из четвёрки Симона Халеп – Серена Уильямс – Каролина Плишкова – Гарбинье Мугуруса.

В лайв-рейтинге после завершения матчей 1/16 финала у Халеп 5582 очка. Второе место занимает Слоан Стивенс с 5307 очками. За ней идут Наоми Осака (5270), Петра Квитова (5230), Анжелика Кербер (4965), Элина Свитолина (4750) и Каролина Плишкова (4560). На восьмой позиции находится Кики Бертенс (4430), которая проиграла во втором раунде. Если Свитолина завоюет в Мельбурне титул, то наберёт 6510 рейтинговых баллов.