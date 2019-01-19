Что скрывается за романом Свитолиной и Монфиса?

24-летняя Элина Свитолина ударно завершила прошлый сезон, завоевав пока что самый крупный титул в своей карьере – на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Благодаря этому она закончила год четвёртой ракеткой мира. На старте нового сезона украинская теннисистка не защитила титул в Брисбене и, поскольку в середине десятки сейчас идёт плотная борьба, к началу Открытого чемпионата Австралии Элина потеряла три позиции. Тем не менее, Свитолина находится в числе претенденток на то, чтобы стать первой уже после этого турнира.
Но во время первой недели Australian Open больше внимания привлекла не игра Свитолиной, а её отношения с Гаэлем Монфисом. Француз, яркий как на корте, так и за его пределами, болел за Элину в её боксе во время матча второго круга с Викторией Кужмовой. Возможно, это поможет Элине в плане результатов на теннисном корте – если они действительно встречаются.
«Он поддерживает меня, а я – его»
«Вы все его видели в моём боксе. Да, Гаэль поддерживал меня. Надеюсь, в будущем мы увидим его не только в моём боксе, но и на корте», — заявила украинка в послематчевом интервью.
На пресс-конференции после этого поединка Свитолина дала более развёрнутый ответ. «Я не ожидала, что меня спросят об этом сразу после матча. Мы здесь в первую очередь играем в теннис, так что это было немного странно. Да, он со мной, он поддерживает меня, а я — его. Каждый из нас понимает, через что проходит другой. Это здорово».
Совместная прогулка на яхте…
Если кто-то внимательно наблюдал за различными фотографиями, в том числе из социальных сетей, то и раньше мог предположить, что Элина и Гаэль встречаются. Скажем, совместное времяпрепровождение на вечеринке игроков перед US Open ещё можно было счесть случайностью, а вот прогулку на яхте в Дубае в середине ноября, после победы Свитолиной на Итоговом чемпионате WTA – вряд ли. Интересно, что появилась эта фотография в «инстаграме» другой теннисистки – Арины Соболенко, которая также была на этой яхте.
Через полторы недели в социальных сетях Свитолиной было опубликовано её фото из Лондона с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
На следующий день фотография с Джошуа, сделанная в том же самом ресторане, появилась и у Монфиса.
И совместная подготовка в межсезонье
Ещё одно свидетельство того, что Гаэль и Элина часто бывают вместе, появилось под конец межсезонья. Монфис давно тренируется в теннисном клубе в Женеве, а на этот раз вместе с ним там была и Свитолина. Совместное фото появилось в «инстаграме» директора этого клуба Фредерика Бувье.
Один «инстаграм» на двоих
А после второго раунда Australian Open француз и украинка завели совместный «инстаграм». Пока что в нём есть одно видео и одно фото, где Гаэль играет что-то для Элины.
Кроме того, в «сториз» молодые люди вместе отвечают на разные вопросы подписчиков. Среди прочего стало известно, что Монфису удаётся говорить по-русски почти без акцента. Также Гаэль учит Элину выполнять некоторые трюки на корте – например, удар между ног на бегу.
С кем раньше встречались Свитолина и Монфис
Ранее у Свитолиной были отношения с британским крикетистом Рисом Топли. Они встречались около года, Элина познакомила его со своими родителями, но затем эта пара распалась. Украинка удалила все совместные фотографии из соцсетей и объяснила расставание тем, что у неё на первом месте теннис, а у Топли – крикет.
Монфис за время своей карьеры встречался как минимум с двумя теннисистками – Ализе Корне и Доминикой Цибулковой. Несколько лет назад у него были отношения и с девушками не из мира спорта – студентками различных университетов.
Путь Свитолиной к первой строчке
Сейчас Гаэлю, который уже проиграл во втором круге Australian Open Тейлору Фритцу, остаётся поддерживать свою девушку. Пока что Элина пробилась в 4-й круг Australian Open – 2019, в напряжённой борьбе обыграв Чжан Шуай. В решающей партии китаянка вела с двумя брейками – 3:0, а в итоге украинская теннисистка взяла верх со счётом 4:6, 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал Свитолина будет бороться с Мэдисон Кис.
Элина остаётся одной из шести теннисисток, претендующих на то, чтобы по итогам этого турнира опередить Симону Халеп и стать первой ракеткой мира. Украинке для этого нужно как минимум выйти в финал Australian Open. Сетка у Свитолиной непростая – в случае победы над Кис она сыграет с Наоми Осакой или Анастасией Севастовой, а в полуфинале может встретиться с кем-то из четвёрки Симона Халеп – Серена Уильямс – Каролина Плишкова – Гарбинье Мугуруса.
В лайв-рейтинге после завершения матчей 1/16 финала у Халеп 5582 очка. Второе место занимает Слоан Стивенс с 5307 очками. За ней идут Наоми Осака (5270), Петра Квитова (5230), Анжелика Кербер (4965), Элина Свитолина (4750) и Каролина Плишкова (4560). На восьмой позиции находится Кики Бертенс (4430), которая проиграла во втором раунде. Если Свитолина завоюет в Мельбурне титул, то наберёт 6510 рейтинговых баллов.
Мужчины.
Даниил Медведев (Россия, 15) – Давид Гоффен (Бельгия, 21) – 6:2, 7:6 (7:3), 6:3.
Кей Нисикори (Япония, 8) – Жоау Соуза (Португалия) – 7:6 (8:6), 6:1, 6:2.
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 23) – Фабио Фоньини (Италия, 12) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:4.
Милош Раонич (Канада, 16) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:4, 7:6 (8:6).
Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 25) – 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.
Борна Чорич (Хорватия, 11) – Филип Краинович (Сербия) – 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.
Александр Зверев (Германия, 4) – Алекс Болт (Австралия, WC) – 6:3, 6:3, 6:2.
Люка Пуи (Франция, 28) – Алексей Попырин (Австралия, WC) – 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (10:12), 4:6, 6:3.
Женщины.
Наоми Осака (Япония, 4) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) – 5:7, 6:4, 6:1.
Элина Свитолина (Украина, 6) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 6:4, 7:5.
Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Ван Цян (Китай, 21) – 6:3, 6:3.
Серена Уильямс (США, 16) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 6:1.
Мэдисон Кис (США, 17) – Элисе Мертенс (Бельгия, 12) – 6:3, 6:2.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) – Тимя Бачински (Швейцария, SR) – 7:6 (7:5), 6:2.
Симона Халеп (Румыния, 1) – Винус Уильямс (США) – 6:2, 6:3.
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Камила Джорджи (Италия, 27) – 6:4, 3:6, 6:2.