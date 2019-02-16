Неудержимая Мертенс. Элисе обыграла Кербер и Халеп и стала чемпионкой Дохи

Обмен между Дохой и Дубаем

Катар и ОАЭ давно проводят по два турнира в год – по одному женскому и по одному мужскому. Когда-то в столице Катара, Дохе, разыгрывался Итоговый чемпионат WTA (в 2008 – 2010 годах), и в те годы обычных соревнований WTA в этом городе не было, но с переездом Итогового в Стамбул Доха стала принимать турнир категории Premier. Женские соревнования в Дохе и крупнейшем городе ОАЭ, Дубае, плотно связаны между собой. В отличие от мужских, отстоящих друг от друга в календаре на полтора месяца, женские проводятся на соседних неделях и по договорённости между организаторами ежегодно «обмениваются» категориями.

Так, в 2018-м более крупный турнир проводился в Дохе, а менее значимый – в Дубае, а в этом году ситуация обратная. Доха сейчас относится к категории Premier, в то время как турнир в Дубае открывает серию Premier 5. Другие четыре соревнования входят в эту серию на постоянной основе. Это Рим, Торонто, Цинциннати и Ухань. Вместе с четырьмя турнирами Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Пекин) их фактически можно называть аналогами мужских «Мастерсов», а Premier – аналогами ATP 500.

Снятия Барти, Плишковой, Осаки и Возняцки

Доха расположена в календаре сразу после стартового раунда Кубка Федерации, когда почти все теннисистки играют за свои сборные. Это приводит к тому, что в нечётные годы, когда она входит в категорию Premier, некоторые теннисистки пропускают соревнования, предпочитая отдохнуть после командных матчей в других частях света. Так, не полетели в Катар Эшли Барти, выведшая Австралию в полуфинал по результатам гостевого матча с США, и Каролин Гарсия, принесшая сборной Франции два очка в матче с Бельгией. Также снялась с Дохи Каролина Плишкова, бившаяся в Остраве с румынками. Действующие чемпионки, тем не менее, вылетели из Кубка Федерации – в полуфинал прошла команда во главе с Симоной Халеп. Не приехали в Доху и Наоми Осака с Каролиной Возняцки, однако они и в матчах КФ участия не принимали. Датчанка подхватила вирус, а японка снялась из-за повреждения спины. Отметим также, что Петра Квитова не поехала пытаться защитить свой прошлогодний титул, предпочтя отдохнуть после финала Australian Open и выступления в Санкт-Петербурге. Чешка, как и почти все остальные пропустившие Доху топ-теннисистки, вернётся на корт в Дубае. Не выступят там только американки (Слоан Стивенс, Серена Уильямс, Мэдисон Кис) и Эшли Барти.

Перебор «лаки-лузеров»

Почти все упомянутые отказы произошли уже после жеребьёвки (исключением стала заранее снявшаяся Осака), так что в основную сетку попало немало «лаки-лузеров» — пять. Помимо Плишковой, Возняцки, Барти и Гарсии, от выступления в Дохе запоздало отказалась Петра Мартич. Поскольку в финальном раунде квалификации всего восемь участниц, неудивительно, что кое-кто из «лаки-лузеров» попал в основу, проиграв ещё до него – во втором круге из трёх. При этом россиянка Людмила Самсонова упустила шанс сыграть в основной сетке – по всей видимости, она уже улетела из Дубая, и в основу вместо неё прошла Лара Арруабаррена, которую Самсонова уверенно победила во втором раунде квалификации. Затем из проигравших во втором круге в основу попала и Кристина Плишкова – причём сразу во второй раунд, заняв место своей сестры. Таким образом, Кристина проскочила разом через два круга. Правда, это ей не помогло – она попала на будущую чемпионку турнира, Элисе Мертенс, и проиграла в двух партиях.

Блинкова не выдержала пяти матчей за пять дней

Из россиянок в основной сетке выступила только Анна Блинкова, которая также стартовала с отборочных соревнований. Выиграв там три матча за три дня, Анна уже на следующий день приняла участие в матче первого круга и неожиданно победила седьмую сеяную, Анастасию Севастову из Латвии. К пятому матчу за пять дней 20-летняя Блинкова подустала, и к тому же её соперница, Барбора Стрыцова, подошла к этому турниру в отличной форме. Чешка победила с двумя «баранками» (правда, второй сет при этом остался за россиянкой – 6:3), а на следующий день едва не обыграла Анжелику Кербер. Стрыцова разгромила экс первую ракетку мира в стартовой партии, но в итоге немка вырвала победу на решающем тай-брейке.

«В Австралии всё сложилось неплохо, но не так, как я хотела»

В полуфинале Анжелику остановила Элисе Мертенс. Бельгийка перед этим выиграла рифмующееся противостояние у Кики Бертенс и в целом показывала здесь отличный теннис, не уступив за три матча ни одной партии. Во втором сете казалось, что Кербер удалось переломить ход борьбы – она выиграла со счётом 6:2 – но в решающей партии Мертенс отдала сопернице всего один гейм.

«Я очень упорно работала в межсезонье. В Австралии всё сложилось неплохо, но не так, как я хотела. Однако теннис хорош тем, что каждую неделю проходит новый турнир, и у тебя есть новый шанс добиться успеха. Кроме того, женский теннис полон сюрпризов. Мне кажется, в туре все примерно равны по уровню. Все игроки борются и усердно работают», — сказала Элисе после победы. В Мельбурне бельгийка дошла до третьего круга и уступила Мэдисон Кис.

Халеп спасла матч со Свитолиной

В верхней половине сетки в полуфинале встретились первая и четвёртая сеяные – Симона Халеп и Элина Свитолина. По пути к очному поединку обе не проиграли ни сета, хотя румынке пришлось изрядно попотеть в борьбе с Юлией Гёргес в четвертьфинале. Украинка была очень близка к победе над бывшей первой ракеткой мира – она вела со счётом 4:1 в решающей партии, и у неё было три брейк-пойнта на 5:1, но Халеп спасла этот важнейший гейм и так воодушевилась, что выиграла пять геймов подряд – 6:3, 3:6, 6:4. Кстати, бойфренд Свитолиной на турнире аналогичной категории на этой неделе выступает успешнее – он в полуфинале Роттердама взял реванш у Даниила Медведева за поражение в Софии и вышел в финал. Там Гаэль Монфис сыграет или со Стэном Вавринкой, или с Кеем Нисикори.

Мертенс переиграла Халеп и завоевала самый крупный титул в карьере

Финал Дохи Халеп начала примерно так же, как и полуфинал со Свитолиной – только брейков было больше. В стартовой партии 6 из 9 геймов закончились брейками, причём Мертенс дважды сравнивала счёт, но концовку сета провалила — Симона взяла 12 розыгрышей подряд. Во втором сете стрик Халеп продолжился, достигнув 18 выигранных очков кряду, и она повела со счётом 2:0. После этого Элисе собралась, и все следующие геймы проходили в упорной борьбе. Здесь удача могла улыбнуться любой из теннисисток, и в итоге чуть более везучей и настойчивой оказалась бельгийка, сделавшая решающий брейк при счёте 4:4.

В решающем сете инициатива поначалу переходила из рук в руки. То Халеп выдавала несколько отличных розыгрышей подряд, то Мертенс дожидалась удобного момента и здорово атаковала. Небольшое преимущество Элисе ощущалось, но при этом оставалось и чувство, что в любой момент она может занервничать, и ход матча снова перевернётся. Тем не менее, 23-летняя бельгийка сохранила спокойствие на пороге самой большой победы в своей карьере и завершила матч ещё одним брейком – 3:6, 6:4, 6:3.

Симона поднимается на вторую строчку, Элисе возвращается в топ-20

В новом рейтинг-листе Мертенс поднимется на 5 позиций и займёт 16-е место. Её лучшим результатом в карьере была 12-я строчка. Халеп станет второй ракеткой мира – она опередит Квитову, так же как и не игравшая на этой неделе Слоан Стивенс, которая будет третьей. Впрочем, в плане рейтинга гораздо больше изменений возможно после Дубая, где на кону будет стоять 900 очков. Первой строчке Осаки там ничего не угрожает, а вот после Индиан-Уэллса, где японка защищает титул, она теоретически может потерять лидерство.