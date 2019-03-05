Конец игры? Почему сотни теннисистов остались без рейтинга

Переходный тур для уменьшения числа участников

Международная теннисная федерация (ITF) после длительного анализа в 2017 году решила провести реформу соревнований низшего уровня – челленджеров и фьючерсов. Конечно, она согласовала это с ATP и WTA, поскольку, например, Ассоциация теннисистов-профессионалов (именно так расшифровывается ATP) контролирует челленджеры, которые в зависимости от своего уровня могут давать до половины рейтинговых очков от турниров ATP 250 – максимум 125 баллов за победу. Большой проект ITF носит название Transition Tour (Переходный тур) и нацелен на сокращение числа игроков, имеющих официальный рейтинг, а также на то, чтобы путь в профессионалы через фьючерсы и челленджеры был более коротким.

В качестве одной из основных причин для изменений была названа следующая: в рейтинге ATP больше 2000 игроков, и это число продолжает расти. Если же брать всех теннисистов и теннисисток, выступающих хотя бы на одном-двух соревнованиях низшего уровня в течение года, то их наберётся около 14 тысяч! Многие просто не выигрывали ни одного матча, дающего рейтинговые очки, поэтому не попадали в рейтинг. Фактически считать профессионалами их было нельзя – они не зарабатывали никаких денег и являлись скорее любителями. Вообще система распределения призовых в теннисе такова, что топ-игроки буквально купаются в деньгах, теннисисты из конца первой – начала второй сотни зарабатывают так, что могут что-то откладывать, если экономят на гостиницах, питании, тренере (обходятся без него или делят с кем-то одного тренера на двоих – троих), игроки из конца второй сотни и из третьей сотни играют приблизительно в ноль, а остальные тратят на дорогу и всё остальное больше, чем зарабатывают.

Больше половины игроков лишилось рейтинга

План управляющих теннисом организаций изначально заключался в том, что и в мужском, и в женском туре должно остаться около 750 игроков, имеющих рейтинговые очки. Соответственно, больше тысячи игроков полностью потеряло рейтинг! Если открыть мужской рейтинг за прошлую осень, в нём можно найти чуть больше 2000 игроков, а сейчас он заканчивается на 682-й строчке. В женском рейтинге участниц пока больше – около 890 (853-ю позицию делят 39 теннисисток).

Основная суть реформы – создание переходного тура. У мужчин принадлежащие к нему турниры делятся на две категории, с призовым фондом не менее 15 тысяч и не менее 25 тысяч долларов. У женщин разделения переходного тура по призовым нет, а выше него стоят профессиональные турниры ITF. Для мужчин следующей категорией являются челленджеры ATP. Один из самых спорных моментов заключается в том, что соревнования переходного тура в основном дают собственные очки, ITF Entry Points, никак не влияющие на положение игроков в рейтингах ATP и WTA. Заработать там настоящие очки можно только на финальных стадиях (и у мужчин – только на 25-тысячниках). При этом уже с 2020-го планируется полная отмена начисления обычных рейтинговых очков за эти турниры. А ITF Entry Points нужны для прохода в квалификацию челленджеров и женских профессиональных турниров ITF.

Основные сетки стали больше, а квалификационные урезали

Структуру соревнований низкого уровня в мужском туре изучить проще, поэтому остановимся подробнее на ней. Основные сетки челленджеров увеличены с 32 до 48 участников. Также организаторы этих турниров теперь должны оплачивать всем теннисистам проживание в гостинице (не пятизвёздочной, разумеется, но всё же). Это важнейшее изменение для большинства участников – не нужно тратить деньги на отели или хостелы, и можно питаться в более хороших условиях. Увеличен и средний призовой фонд челленджеров. При этом квалификационные сетки сокращены до четырёх участников, из которых двое попадают в основу. Трое из четверых выступающих в квалификации теннисистов должны быть участниками ITF Transition Tour, ещё один получает wild card. Впрочем, в случае отказа кого-то из теннисистов ITF Transition Tour он может быть заменён участником с обычным рейтингом – во всяком случае, пока что. В женских турнирах с призовым фондом 25 тысяч долларов для игроков с ITF Entry Points зарезервировано 5 мест.

Возвращаясь к челленджерам – в основную сетку по рейтингу ATP проходит 37 участников. Четверо попадают в основу по ITF Entry Points, пятеро получают wild card, плюс двое проходят через состоящую из одного матча квалификацию. Два отборочных матча, кстати, играются в понедельник, что исключает накладку одного турнира на другой. Ранее теннисистам нередко приходилось сниматься с квалификации в случае успешного выступления на предшествующей турниру неделе, потому что они физически не успевали принять участие в отборочных матчах. Был и другой вариант, особенно если челленджер со стартом в отборочной сетке более крупный – специально проиграть на четвертьфинальной стадии предыдущего соревнования и успеть на квалификацию.

Больше судей и врачей, меньше «договорняков»

Улучшено также обслуживание соревнований. На всех челленджерах теперь должны работать судейские команды (раньше матч мог обслуживать только один судья на вышке, без линейных арбитров) и врачи. Увеличено количество тренировочных кортов. Наконец, все матчи основных сеток доступны для просмотра в интернете в прямом эфире. Можно предположить, что этот шаг нацелен не только на увеличение зрительской аудитории (будем объективны – интерес к матчам такого уровня не столь велик), но и на то, чтобы отслеживать «подозрительные» поединки, лучше контролировать их и уменьшать их количество. Также предполагается, что те игроки, которые в новой системе останутся в профессиональном рейтинге ATP и WTA, будут зарабатывать достаточно призовых, чтобы избегать соблазнов сдавать матчи за деньги.

Обратная сторона медали. Отмена турниров…

Но у любой медали есть две стороны. В данном случае обратная сторона медали – резкое сокращение количества турниров в некоторых странах. Далеко не все бывшие фьючерсы оказались готовы к новым требованиям, особенно по увеличенному почти в два раза призовому фонду. Для турниров «Большого шлема» дополнительные 10-15 тысяч долларов – смешная сумма (проигравшие в первом круге участники получают намного больше), а для соревнований самого низкого уровня это серьёзные деньги. Например, теннисная федерация Канады осенью объявила об отмене всех фьючерсов, проводившихся на территории этой страны. Также отменена большая часть из 14 фьючерсов в Израиле – остаться может буквально пара турниров, которая выживет за счёт средств от родственников теннисистов. Национальная федерация Израиля планирует бросить свои силы на поддержку двух челленджеров.

И проблемы с заявками

В США фьючерсы не отменяют, но делают более компактно расположенными – как по местам проведения, так и по датам. Кроме того, в соответствии с планами теннисных чиновников, канули в лету большие квалификационные сетки – так же, как и на челленджерах. В результате всего этого многим теннисистам без рейтинга практически негде играть, да и те, у кого остались рейтинговые очки, испытывают серьёзные трудности с заявками. Например, друг австралийца Джона Миллмана, занимающий место в седьмой сотне, подал заявки на четыре 15-тысячника и один 25-тысячник, одновременно проводящиеся в пяти разных странах, и лишь в одном из них гарантированно попал в квалификацию, на четырёх остальных оказавшись в листе ожидания. По словам Джона, до реформы он был бы в числе сеяных в основной сетке. Впрочем, ATP, WTA и ITF ведь добивались в том числе сокращения числа участников профессиональных турниров, так что вряд ли подобное их сильно расстраивает.

Против реформы высказался, к примеру, и дядя Рафаэля Надаля, Тони, долгие годы бывший его тренером. «Что должно быть целью ITF? Я считаю, что их задача – продвигать наш спорт, делать его доступным для всех. Однако новые правила, напротив, отталкивают игроков. Теперь выступать в туре могут только молодые и богатые ребята и девушки. Правильное ли это решение? Не думаю. Что ждёт теннисистов, у которых денег немного? Что делать тем, что хочет получить образование и стать профессионалом только после этого? Они просто лишаются шанса добиться успеха. Я считаю, что правила необходимо менять».

Что теперь делать без юниорских турниров и после колледжа?

Недовольны изменениями достаточно многие игроки, в первую очередь именно из-за проблем с тем, чтобы попасть на турниры. При этом предусмотрены некоторые привилегии для юниоров (5 мест в сетке предоставляется тем, кто входит в топ-100 юниорского рейтинга и при этом не старше 18 лет), однако нельзя забывать, что не все звёзды играли в юниорском туре. Например, сёстры Уильямс там почти не выступали. В США ситуация дополнительно осложняется тем, что некоторые игроки приходят в тур только после окончания колледжа, выступая перед этим в студенческом теннисе. Именно так начинали карьеру Джон Иснер и Даниэль Коллинз. Также в студенческом теннисе играл Кевин Андерсон – правда, он параллельно выступал и на профессиональных соревнованиях.

Окажутся ли предпринятые реформы удачными, и принесут ли больше пользы, чем вреда, будет видно только по прошествии нескольких лет. Тем теннисистам и теннисисткам, которые попадают в основные сетки новых турниров, изменения должны пойти на пользу. А вот что делать игрокам, не проходящим даже в квалификацию – большой вопрос. Возможно, реформу придётся частично пересмотреть, по крайней мере в плане квалификационных сеток, чтобы решить ситуацию с заявками на турниры. В ином случае «за бортом» окажется больше игроков, чем планировалось изначально.