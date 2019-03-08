Красота дня. Самые обаятельные и привлекательные в Индиан-Уэллсе

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе



Кристина Младенович в феврале досрочно прилетела в Дубай, устроив себе небольшой отпуск с любимым, Домиником Тимом. Совместный отдых пошёл француженке на пользу – она обыграла первую ракетку мира, Наоми Осаку.

Эжени Бушар на днях сообщила о том, что о её спонтанном споре и свидании будет снята романтическая комедия, а она станет исполнительным продюсером. В 2017 году канадка во время финала Супербоула написала, что была уверена в победе «Атланты» над «Нью-Ингленд». В тот момент «Атланта» вела со счётом 28:3. Американский студент Джон Герке мгновенно отреагировал на «твит» Эжени вопросом «Если победит «Нью-Ингленд», сходим на свидание?». Бушар согласилась, «Нью-Ингленд» выиграли, и вскоре они действительно пошли на свидание. После этого они ещё несколько раз встречались, но слухи о романтической связи не подтверждали.

Донна Векич, насладившись красивыми видами центра Санкт-Петербурга и став там чемпионкой, в Акапулько позанималась йогой, после чего прилетела в Индиан-Уэллс. Здесь хорватка может спокойно совместить работу и романтику и провести время вместе со Стэном Вавринкой – это первый совместный мужской и женский турнир после Australian Open.

Хотя Юлии Гёргес уже 30 лет, сейчас она, пожалуй, в лучшей форме в своей жизни – и со спортивной точки зрения (дебют в топ-10, полуфинал Уимблдона), и в плане внешности. Причём немка здорово выглядит как с укладкой и макияжем, так и в более «домашнем» варианте.

Слоан Стивенс до завершения карьеры, скорее всего, ещё далеко, но она уже думает о том, что нужно готовиться к этому заранее – как Мария Шарапова. «Всё время думаю о том, что буду делать после тенниса. Считаю, что лучше всё спланировать сейчас, с чего-то начать, а не завершить карьеру и думать: «О мой бог, что мне делать?» Шарапова права. Она покорила много вершин. И у неё есть несколько замечательных компаний, отличных партнёров. Она проделала отличную работу с этим, взяла курс на будущее, пока еще играла. Она не стала дожидаться завершения карьеры, чтобы ставить новые цели. Это круто!»

Элина Свитолина с начала сезона старается как можно больше времени проводить со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом. Француз, к примеру, снялся с домашнего турнира в Марселе, чтобы прилететь к украинке в Дубай, а затем сама Элина осталась в Дубае до тех пор, пока Монфис выступал на этих соревнованиях. После этого они вместе полетели через Атлантический океан на Западное побережье США готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе. Не забывают они и о своём совместном «инстаграме», где регулярно выкладывают забавные фото и видео.

Соотечественница Элины, Даяна Ястремская, получившая приз «Прорыв месяца» по итогам января, в Индиан-Уэллсе приняла участие в фотосессии перед стартом соревнований. Также в ней участвовала Эжени Бушар. Правда, для Даяны турнир на этом уже закончился – она сенсационно проиграла Дарье Гавриловой.

Первая ракетка мира в парном разряде, Катержина Синякова, точно рада прибытию в Индиан-Уэллс. Она называет этот городок в Калифорнии раем и с удовольствием тренируется на местных кортах.

Каролина Возняцки в конце прошлого сезона сообщила о том, что у неё диагностирован ревматоидный артрит, а в этом феврале подхватила вирус. Высокая температура и общее состояние организма вынудили её сняться с турниров в Дохе и Дубае. Сейчас датчанка готовится к возвращению на корт в Индиан-Уэллсе.

Её тёзка, Каролина Плишкова, тоже пропустила Доху из-за вирусного заболевания. Вернувшись на корт в Дубае, она сделала загадочное заявление о том, что знает некоторых игроков, которые получают прекрасные сетки по итогам жеребьёвок, но имена называть не стала. Чешка отметила, что ей с сетками обычно не везёт, так же как Возняцки и Симоне Халеп.

Арина Соболенко пытается привыкнуть к своему новому статусу топ-игрока, отмечая, что быть андердогом ей нравилось больше. В Дубае она проиграла будущей чемпионке, Белинде Бенчич, с шести матчболов. Но, несмотря на локальные неудачи, белоруска очень сильно хвалит тренирующего её с лета Дмитрия Турсунова и говорит, что 90% её успеха является его заслугой.

Наоми Осака в Индиан-Уэллсе впервые окажется в ситуации, когда ей необходимо защищать титул – и 1000 очков вместе с ним. Пока после расставания с Сашей Бажиным она провела только один матч, проиграв Кристине Младенович в Дубае. За это время японка нашла себе нового тренера, Джермейна Дженкиса, который ранее был спарринг-партнёром Винус Уильямс. Кстати, если Наоми неудачно сыграет в Калифорнии, то может потерять первую строчку рейтинг-листа.

Винус Уильямс этим летом исполнится уже 39 лет, но она продолжает выступать. Из теннисисток, игравших в таком возрасте в последнее время, вспоминается только Кимико Датэ-Крумм, однако японка при этом провела 12 лет вне тенниса, прежде чем решила возобновить карьеру, и тем самым сберегла немалую часть ресурсов своего организма. Конечно, Винус играет далеко не на всех турнирах, но при этом о завершении карьеры она по-прежнему не говорит.

Айла Томлянович – урождённая хорватка, несколько лет назад решившая сменить гражданство на австралийское. Этой зимой она была в шаге от первого одиночного титула WTA, но проиграла Ястремской финал Хуахиня с 5:2 в третьей партии.

Дарья Касаткина в прошлом году дошла в Индиан-Уэллсе до финала и перед решающим матчем с Осакой считалась даже небольшой фавориткой. Сейчас на Дарью давит неудачный старт сезона, и она рассталась с тренировавшим её больше года Филиппом Дехасом, под руководством которого вошла в топ-10. Будем надеяться, что в Калифорнии россиянке удастся прибавить и показать неплохой теннис.