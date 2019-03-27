Квитова не дотянулась до короны, Джокович наступил на январские грабли

В начале второй недели, как и на старте турнира, дождь внёс небольшие коррективы в расписание турнира в Майами. Из-за пауз матч между Денисом Шаповаловым и Стефаносом Циципасом завершился далеко за полночь, а один поединок вовсе не начался.

Дождь перенёс матч Медведева с Федерером

Последним российским игроком в одиночных сетках остался Даниил Медведев. Дарья Касаткина легко уступила Винус Уильямс, сделав четыре брейка, но не взяв ни одной своей подачи. Вылетел из турнира и Андрей Рублёв, после победы над Марином Чиличем не справившийся с Денисом Шаповаловым. Медведев в третьем круге на трёх тай-брейках одолел Райлли Опелку, причём решающий тай-брейк неожиданно взял под ноль. Именно матч Даниила с Роджером Федерером за выход в четвертьфинал должен был состояться накануне, но этому помешала погода. Медведев и Федерер дважды играли прошлой осенью, и в обоих матчах победил швейцарец.

Джокович снова проиграл Баутисте-Агуту

Главным сюрпризом в мужском турнире стало поражение Новака Джоковича. Казалось, что уж чего-чего, а второго подряд проигрыша сопернику более низкого уровня он не допустит. Однако, как и в Дохе на старте этого сезона, серб взял у Роберто Баутисты-Агута первый сет, а в итоге потерпел поражение. Во многом Джоковича подвела реализация брейк-пойнтов – всего 31% (4 из 13). Кстати, за последние 42 матча Новак лишь дважды терпел поражение после победы в первом сете – и соответственно оба раза проигрывал Роберто.

«Я не впервые рано проигрываю в Майами и Индиан-Уэллсе в течение одного года. Так было на протяжении последних лет. Определённо мне нужно переосмыслить, как я буду готовиться к этим турнирам в следующем году. Сегодня у меня было слишком много проблем вне корта. Думаю, это немного повлияло на меня в игре. Я не чувствовал себя хорошо в физическом плане – как в Индиан-Уэллсе, так и в Майами. Так или иначе, Роберто – хороший игрок. Поздравляю его с возвращением. Но встречу такого характера я не должен был проиграть. У меня было слишком много упущенных возможностей», — объяснил Джокович свою неудачу.

А Кирьос опять поругался со зрителем

Следующим оппонентом испанца станет действующий чемпион этого «Мастерса», Джон Иснер, который на двух тай-брейках победил Кайла Эдмунда. В противовес этой битве теннисистов за 30 лет в соседнем четвертьфинале сойдутся два молодых игрока – 22-летний Борна Чорич и 18-летний Феликс Оже-Альяссим. И если хорват стартовал на турнире со второго круга, то для канадца это будет уже седьмой матч в Майами. Он набрал достаточный для прохода в основную сетку «Мастерса» рейтинг после закрытия заявок и был вынужден стартовать с квалификации. При этом после Майами Феликс поднимется как минимум на 41-ю строчку, что должно позволить ему напрямую попасть уже на «Мастерс» в Риме с сеткой на 56 участников.

Кстати, Чорич в третьем раунде обыграл Ника Кирьоса, который по ходу матча снова успел повздорить с кем-то из болельщиков. «Эти парни на трибунах заплатили деньги, чтобы посмотреть на мою игру, а после этого выкрикивают какие-то нелепые фразы. Я играл 2 часа 20 минут, и тут парень кричит мне: «Давай. Поиграй в теннис!». Я не собираюсь мириться с этим – только поэтому я послал его. Наверное, мне не стоило так поступать, но это была далеко не та фраза, которую я хотел услышать в самый напряжённый момент матча», — рассказал австралиец.

Шаповалов в полвторого ночи одолел Циципаса

В нижней половине сетки тоже есть молодая четвертьфинальная пара – 19-летний Денис Шаповалов против 21-летнего Фрэнсиса Тиафо. Фрэнсис на старте сезона блеснул в Австралии, выйдя в четвертьфинал Australian Open, но после этого прорыва потерялся и проиграл четыре матча из пяти. Зато в Майами он стал последним соперником Давида Феррера на харде, обыграв его в трёх сетах, а затем справился с Давидом Гоффеном.

Денис следом за Андреем Рублёвым выбил ещё одного сверстника – Стефаноса Циципаса. Эти теннисисты с русскими корнями, представляющие две разные страны (Канаду и Грецию), на уровне ATP встречались в третий раз. В первом круге Australian Open – 2018 уверенно победил Шаповалов, а на старте «Мастерса» в Монте-Карло в том же году Циципас взял убедительный реванш. Здесь из-за дождя матч начался намного позже запланированного времени, а закончили теннисисты ближе к двум ночи местного времени. Несмотря на позднее время, в решающей партии игроки не теряли концентрацию и уверенно держали свои подачи, а на тай-брейке Денис оказался чуть сильнее. Несмотря на поражение, в лайв-рейтинге Стефанос поднялся с десятой строчки на восьмую. Если Джон Иснер сможет защитить титул, то Циципас будет девятым, а при любом другом раскладе греческий теннисист впервые станет восьмой ракеткой мира.

Квитова не использовала очередной шанс

Петра Квитова вновь упустила шанс стать первой ракеткой мира. В этом году она была в одной победе от лидерства, но не справилась с Наоми Осакой в финале Australian Open. Здесь чешке могло хватить выхода в финал (если бы туда не добралась Симона Халеп), но в четвертьфинале она в трёх сетах уступила Эшли Барти. Так что, несмотря на раннее поражение Осаки, Квитова останется почти в 400 очках позади японки. Ранее у Петры были возможности возглавить мировой рейтинг в начале сезона-2012. Она была в двух победах от лидерства сначала в Сиднее, а затем на Australian Open, но не смогла добиться нужного результата. Зато Барти, всего три года назад вернувшаяся в теннис после полуторалетнего перерыва и игры в крикет, в ближайший понедельник дебютирует в топ-10. Эшли опередит Серену Уильямс и Арину Соболенко и станет девятой ракеткой мира.

А Наоми ещё может потерять лидерство. Для этого Симоне Халеп, вышедшей в четвертьфинал после победы над Винус Уильямс, нужно выиграть ещё два матча. Ближайшей соперницей румынки станет Ван Цян, а затем победительницу этого поединка ждёт кто-то из чешек – либо Каролина Плишкова, либо Маркета Вондроушова.