Мирра Андреева: я очень хотела сыграть с Бадосой, она потрясающий игрок
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40-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о матче с Паулой Бадосой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
«Я очень хотела сыграть с Бадосой, и я сыграю с ней! Она потрясающий игрок, и я видела много её матчей, например, когда она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе в 2021 году, и я смотрела несколько недавних матчей.
Мне кажется, когда ты встречаешься с хорошим игроком, ты сама становишься лучше, бросаешь себе вызов. Ты выкладываешься на все сто и хочешь победить.
Конечно, матч с ней будет вызовом для меня, и это поможет мне стать лучше», — приводит слова Андреевой Tennis.com.
Отметим, что матч между Андреевой и Бадосой проходит в эти минуты на центральном корте.
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2024, вторник. 13:30 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
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|3
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Паула Бадоса
П. Бадоса
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