Мирра Андреева: я очень хотела сыграть с Бадосой, она потрясающий игрок

40-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о матче с Паулой Бадосой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Я очень хотела сыграть с Бадосой, и я сыграю с ней! Она потрясающий игрок, и я видела много её матчей, например, когда она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе в 2021 году, и я смотрела несколько недавних матчей.

Мне кажется, когда ты встречаешься с хорошим игроком, ты сама становишься лучше, бросаешь себе вызов. Ты выкладываешься на все сто и хочешь победить.

Конечно, матч с ней будет вызовом для меня, и это поможет мне стать лучше», — приводит слова Андреевой Tennis.com.

Отметим, что матч между Андреевой и Бадосой проходит в эти минуты на центральном корте.