Фото: Винус Уильямс стала гостьей благотворительного бала Met Gata — 2024

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс вчера, 6 мая, посетила одно из самых громких мероприятий в мире моды – ежегодный благотворительный бал Met Gala, проходящий в Нью-Йорке.

По традиции знаменитости должны были придерживаться особенного дресс-кода. На этот раз организаторы Met Gala назвали бал так — «Спящие красавицы: пробуждение моды» (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion).

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

В интервью на дорожке старшая сестра Уильямс объяснила, что выбрала платье из маленьких зеркал, чтобы подчеркнуть хрупкость природы, что соответствовало заявленной теме мероприятия. Однако, по словам Винус, зеркала оказались настолько хрупкими, что она случайно разбила одно, пока бежала на красную дорожку.