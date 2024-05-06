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Камилла Рахимова и Мария Тимофеева потерпели поражения на старте квалификации Рима

Камилла Рахимова и Мария Тимофеева потерпели поражения на старте квалификации Рима
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Российский теннисистки Камилла Рахимова и Мария Тимофеева завершили своё выступление в квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Испания).

98-я ракетка мира Рахимова (17) на старте квалификационного турнира со счётом 2:6, 0:6 проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович (112-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 24 минуты. В рамках встречи Рахимова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

20-летняя Тимофеева (101-я ракетка мира)) же в полуфинале квалификации со счётом 4:6, 2:6 уступила 18-летней австралийке Тайле Престон (139-я ракетка мира). Продолжительность поединка составила 1 час и 26 минут. На счету Тимофеевой три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

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