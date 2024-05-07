Матч Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Риме возобновлён после перерыва из-за дождя
Поделиться
Сегодня, 7 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч 1/64 финала, в котором за победу борются 40-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 126-е место в рейтинге WTA.
Встреча была возобновлена после того, как матч был прерван из-за дождя в первом сете при счёте 5:1 в пользу Бадосы.
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2024, вторник. 13:30 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|
|5
Паула Бадоса
П. Бадоса
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Паулы Бадосы за выход в следующий раунд турнира категории WTA-1000 в Риме.
Ранее Андреева заявила, что хотела сыграть с испанкой Паулой Бадосой на турнире в Риме, отметив, что матчи с сильными соперницами помогают ей прогрессировать.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2024
-
15:29
-
15:02
-
14:53
-
14:50
-
14:35
-
14:18
-
14:08
-
13:42
-
13:34
-
12:55
-
12:44
-
12:30
-
12:16
-
12:10
-
10:30
-
10:00
-
09:58
-
09:45
-
09:30
- 6 мая 2024
-
23:01
-
22:45
-
22:36
-
22:27
-
22:03
-
21:27
-
21:15
-
20:22
-
19:43
-
19:32
-
19:15
-
18:49
-
18:17
-
17:55
-
17:07
-
16:46