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Шарапова записала совместное видео с сёстрами Уильямс на Met Gala — 2024

Шарапова записала совместное видео с сёстрами Уильямс на Met Gala — 2024
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова ночью с 6 на 7 мая мск посетила одно из самых громких мероприятий в мире моды – ежегодный благотворительный бал Met Gala, проходящий в Нью-Йорке. Там же оказались её главные соперницы в спортивной карьере — американские теннисистки Серена и Винус Уильямс.

Шарапова записала видео с каждой из сестёр. Сначала она выложила «сториз» с дорожки со старшей Уильямс, подписав его: «Серена, ты где?»

Фото: Личный архив Шараповой

Позднее, уже на вечеринке по случаю бала, россиянка записала видео с Сереной с подписью «Не смогла собрать сестёр вместе».

Фото: Личный архив Шараповой

Напомним, Шарапова и сёстры Уильямс посещают мероприятие Met Gala почти каждый год. Там по традиции знаменитости должны придерживаться особенного дресс-кода и демонстрировать разнообразные наряды. Тема бала этого года — «Спящие красавицы: пробуждение моды» (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion).

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Серена Уильямс посетила Met Gala — 2024
Фото: Винус Уильямс стала гостьей благотворительного бала Met Gata — 2024
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