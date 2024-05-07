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Мирра Андреева уступила Бадосе в первом раунде турнира WTA-1000 в Риме

Мирра Андреева уступила Бадосе в первом раунде турнира WTA-1000 в Риме
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40-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/64 финала россиянка уступила испанке Пауле Бадосе со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2024, вторник. 13:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных (29%). На счету Бадосы два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 (45%).

Бывшая вторая ракетка мира, ныне занимающая 126-е место в рейтинге WTA, встретится с 22-й ракеткой мира из США Эммой Наварро, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка.

Действующей чемпионкой турнира в Риме является Елена Рыбакина.

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