Роддик: если Надаль проведёт два-три матча в Риме, это будет хорошей подготовкой к «РГ»

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о подготовке Рафаэля Надаля к «Ролан Гаррос».

«Во время «Мастерса» в Мадриде я забыл о травмах Рафы и просто смотрел, как он играет в теннис.

Он говорит, что выступит в Риме. Так и должно быть. Он выигрывал этот турнир 10 раз, и, если ему удастся провести два или три матча в Риме, я думаю, он действительно подготовится к Открытому чемпионату Франции если не идеально, то настолько хорошо, насколько это возможно», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.

Напомним, Надаль начнёт турнир в Риме матчем с квалифаером, который определится позднее.

Ранее Роддик заявил, что не верит, что испанец Рафаэль Надаль может пропустить Открытый чемпионат Франции.