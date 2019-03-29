Осака сохранила корону до Штутгарта, но может потерять несколько миллионов

Симона Халеп не смогла выйти в финал турнира Premier Mandatory в Майами, потерпев поражение от Каролины Плишковой на полуфинальной стадии. Благодаря этому результату Наоми Осака останется первой ракеткой мира после этих соревнований, хотя играет она в последние недели достаточно слабо.

Халеп и Квитова последними выбыли из гонки

Опередить Осаку перед стартом соревнований могли, помимо Халеп, Петра Квитова, Анжелика Кербер и Элина Свитолина. Шансы украинки при этом были крайне малы – она полностью теряла их в случае победы японки в стартовом матче, а ей самой нужно было завоевать титул. В итоге Элина проиграла Ван Яфань на старте соревнований и выбыла из борьбы за первую строчку. Немке нужно было ждать осечки Наоми до четвертьфинала и побеждать в Майами. Осечка произошла – японская теннисистка в третьем круге уступила Се Шувэй. Но и сама Кербер проиграла на той же стадии, второй раз подряд не справившись с Бьянкой Андрееску.

Квитовой, как и Халеп, после раннего поражения Осаки было достаточно выйти в финал Майами. При этом Петре прежде ни разу не удавалось успешно выступать в США. На US Open её лучшим результатом является четвертьфинал, также как в Майами и Индиан-Уэллсе. В Цинциннати чешка дважды добиралась до полуфинальной стадии. И на этот раз чешка не смогла пройти дальше 1/4 финала, в трёх сетах проиграв Эшли Барти.

На грунте соперницы Осаки защищают намного больше, чем она

В основном рейтинге, учитывающем результаты последних 52 недель, у Осаки сейчас 6021 очко. Халеп набрала 5782 балла, Квитова – 5645, Плишкова – 5580. Если Каролина победит Барти в финале, то у неё будет 5930 очков, то есть именно она станет ближайшей преследовательницей Наоми. Замыкает пятёрку Анжелика Кербер, в активе которой 5165 очков. Что касается чемпионской гонки, то здесь лидирует Квитова, набравшая 2735 баллов. Осака на втором месте с 2371 баллом, но Плишкова опередит её в случае победы в Майами – у Каролины тогда будет 2655 очков.

Почти все очки в нынешнем сезоне японка набрала в Австралии. Помимо 2000 за победу на Australian Open, у неё есть 185 баллов за полуфинал Брисбена. В Дубае она сразу проиграла Кристине Младенович, получив 1 балл, в Индиан-Уэллсе набрала 120 очков за 4-й раунд, а в Майами – 65 за 3-й круг. При этом больших потерь очков за прошлый сезон у Наоми теперь не будет вплоть до US Open, где она является действующей чемпионкой (2000 баллов). В то же время, например, Квитова в мае защищает 1000 очков за титул в Мадриде, а Халеп – 2000 за триумф на «Ролан Гаррос» и 585 за финал Рима. Плишкова является чемпионкой Штутгарта (470 очков) и полуфиналисткой Мадрида (390). При этом Осака должна остаться первой ракеткой как минимум до конца апреля, поскольку никто из её ближайших преследовательниц не планирует играть что-либо из турниров WTA до Штутгарта. В Штутгарт, кстати, заявлены все теннисистки топ-8.

Соответственно, Наоми проведёт на вершине как минимум 13 недель. Сейчас она является первой 9 недель и обогнала Ивонн Гулагонг-Коули (2 недели), Гарбинье Мугурусу (4 недели) и Каролину Плишкову (8 недель). За ближайший месяц Осака опередит также Винус Уильямс (11 недель), Ану Иванович и Аранчу Санчес-Викарио (по 12 недель). Ближайшим ориентиром станет Дженнифер Каприати с 17-ю неделями на первой строчке. Напомним, что до Осаки никому из японских игроков не удавалось подняться на первое место.

Старшая сестра Наоми дебютировала на турнирах WTA

Кстати, в Майами на турнирах WTA дебютировала старшая сестра Наоми, 22-летняя Мари Осака. Она занимает позицию в 4-й сотне рейтинга и никогда не поднималась выше 280-й строчки, так что её перспективы сомнительны. Мари на старте турнира проиграла американке Уитни Осуйве, которая, как и японка, получила «уайлд-кард». После поражения она вспомнила о своём соперничестве с младшей сестрой. «Я провела матч, не испытывая боли, такого уже давно не было. Теперь нужно двигаться дальше. Я очень нервничала, но сыграла хорошо. Это был отличный опыт.

Наоми впервые обыграла меня, когда была уже старше 15. Иногда она специально сдавалась, чтобы поскорее закончить тренировку. Но когда она стала по-настоящему бороться, я сказала: «Ты правда хочешь через всё это пройти? Нам придётся часами оставаться на корте». То, чего она смогла добиться, это потрясающе. Я очень ею горжусь. У меня другой путь. Конечно, если сравнивать наши карьеры, то я расстроюсь. Но я ничего не могу поделать».

Иск на несколько миллионов долларов

Тем временем у Наоми есть другие проблемы. Один из тренеров, Кристоф Жан, прежде работавший с ней и с Мари, хочет добиться выплаты денег через суд. Адвокат Наоми поспешил сделать заявление о том, что она никогда не подписывала контракт с Кристофом, но, похоже, там всё не так просто. Наоми и Мари действительно могли не подписывать никаких контрактов и даже не знать об их существовании, но это вполне мог сделать их отец, Леонард Франсуа. Жан утверждает, что в 2011 году они оформили сделку о том, что 20% призовых обеих теннисисток будут доставаться ему. Связана такая сделка была с тем, что Франсуа тогда не мог оплачивать тренировки. Учитывая, что уже сейчас Наоми заработала больше 10 миллионов долларов, Кристоф претендует более чем на 2 миллиона.

