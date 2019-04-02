Чего ждать от Роджера Федерера на грунте? Он долго был сильнейшим после Надаля

Мнение о том, что Роджер Федерер плохо умеет играть на грунте, в широких болельщицких кругах бытовало почти всегда. Разумеется, это не относилось к тем, кто поддерживает самого швейцарца. Есть ли для этого реальные основания? Давайте разберёмся, тем более что в преддверии возвращения Роджера на песчаное покрытие этот вопрос снова стал актуальным.

Проблемы 2016 года

В последний раз на грунте Федерер играл почти три года назад, в Риме-2016. В первом матче он победил Александра Зверева, а во втором уступил Доминику Тиму. Тогда и Зверев, и Тим были гораздо ниже в рейтинге, чем сейчас, и серьёзных успехов ни один из них ещё не добился. При этом в 2016 году Роджера мучили проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил оба весенних «Мастерса» в США и «Ролан Гаррос» — а во время полуфинала Уимблдона с Милошем Раоничем травмировал колено и пропустил всю вторую половину сезона. Словом, это далеко не самые показательные результаты швейцарца на песчаных кортах – так что лучше вспомним в общих чертах карьеру Федерера с самого начала и посмотрим, как он выступал на самом медленном покрытии в туре.

В Мадриде Федереру играть удобнее всего

Роджер не раз отмечал, что в детстве тренировался в основном именно на грунте, поэтому это покрытие для него во многом является родным. Конечно, атакующий стиль игры швейцарца больше подходит для травы и харда, но и на песке он был очень хорош. Между прочим, свой первый «Мастерс» Федерер выиграл именно на грунте, уверенно расправившись с Маратом Сафиным в финале Гамбурга-2002. Потом швейцарец ещё трижды становился там чемпионом, обыгрывая в решающих матчах таких мастеров игры на грунте, как Гильермо Кория и Рафаэль Надаль.

Та победа над Рафой в финале Гамбурга-2007 вообще стала для Роджера первым успехом в матчах с ним на грунте. Второй и пока последний раз Федерер победил Надаля на таких кортах в финале Мадрида-2009. Это был первый сезон после переезда мадридского «Мастерса» с харда в зале на грунт и лишения Гамбурга престижного статуса – и по игровым характеристикам к песчаным кортам Гамбурга ближе всего как раз корты Мадрида. На обоих турнирах грунт достаточно жёсткий и быстрый, в котором в наименьшей степени зарываются и ноги, и мяч. Удобный отскок мяча даёт Роджеру больше возможностей атаковать, ему не приходится так часто сталкиваться с неудобными ударами после топспинов Рафаэля или других грунтовых игроков. Кстати, в Мадриде Федерер побеждал ещё в 2012 году, когда там в качестве эксперимента уложили синий грунт (и многие игроки жаловались, что он слишком скользкий). И в этом сезоне швейцарец планирует сыграть перед «Ролан Гаррос» именно в Мадриде. Выбор удачный и с точки зрения характеристик покрытия, и с точки зрения календаря, поскольку до Открытого чемпионата Франции будет ещё как минимум две недели.

Роджер поздно начал стабильно выступать на песчаных кортах

Что касается выступлений на других грунтовых турнирах, то они в первые годы карьеры Федерера были менее впечатляющими. Кроме Гамбурга, единственный крупный финал на песчаных кортах до воцарения там Надаля у Роджера был в Риме-2003, где он проиграл три сета подряд Феликсу Мантилье. На «Ролан Гаррос» — 2001 швейцарец впервые в карьере сыграл в четвертьфинале турнира «Большого шлема», но во многом дошёл так далеко благодаря удачной сетке. После этого два раза подряд он вылетал в стартовом раунде этих соревнований, а в 2004-м дошёл до третьего круга и проиграл трёхкратному чемпиону «Ролан Гаррос» Густаво Куэртену. К этому моменту Роджер уже был первой ракеткой мира, действующим победителем Уимблдона и Australian Open, так что это поражение стало наиболее заметным из всех.

С 2005-го Федерер начал показывать стабильные результаты и на Открытом чемпионате Франции, и на грунтовых «Мастерсах», но покорять эти турниры было уже поздно – настало время Рафаэля Надаля. С 2005 по 2013 годы Роджер 13 раз проиграл Рафаэлю на песчаных кортах, включая пять поражений на «Ролан Гаррос» (четыре – в финале). Некоторые матчи были разгромными, как финал Парижа в 2008-м или финал Рима в 2013-м. Некоторые, напротив, дарили всем настоящий спортивный спектакль. Самым запоминающимся стал финал Рима в 2006-м, когда Надаль за 5 часов и 5 минут победил на тай-брейке пятой партии со счётом 7:5. После этого оба снялись с Гамбурга, и был изменён регламент – финалы «Мастерсов» из пятисетовых стали трёхсетовыми. На «Ролан Гаррос» до пятого сета их матчи никогда не доходили, хотя все, кроме одного, состояли из четырёх партий.

Федерер полдесятка лет был вторым на грунте после Надаля

Помимо четырёх финалов «Ролан Гаррос», Федерер проиграл Надалю семь финалов «Мастерсов». При этом с 2006-го по 2008-й Роджер неизменно доходил до решающего матча на «Ролан Гаррос» и на двух грунтовых «Мастерсах» из трёх, а в 2009-м выиграл и Мадрид, и Открытый чемпионат Франции. Так что никак нельзя сказать, что после 2005 года швейцарец слабо выступал на песчаных кортах. Он был вторым по силе теннисистом на этом покрытии – просто первый в большинстве матчей был слишком хорош. Затем окреп Новак Джокович, в итоге научившийся побеждать на грунте самого Надаля, но в матчах с Федерером на грунте он не доминировал. Счёт личных встреч у них там равный, 4-4. Кроме того, именно Роджер нанёс поражение Новаку в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2011, когда серб не проиграл ни одного матча с начала сезона и был в одной победе от дебюта на первой строчке.

В последние годы Федерер выступал на грунте слабее, чем в свои лучшие времена. С 2013-го он не доходил на «Ролан Гаррос» дальше четвертьфинала, хотя неплохие выступления на грунтовых «Мастерсах» были – в последний раз он играл в финале Рима в 2015 году. Впрочем, спад в те годы сказался на результатах Роджера на всех турнирах, а после великолепного возвращения в 2017-м на песчаных кортах Федерер пока не выступал. Конечно, главным фаворитом Мадрида и «Ролан Гаррос» Роджер сейчас точно не будет, но ждать от него хорошего тенниса и неплохих результатов точно можно. Располагают к этому и последние проведённые швейцарцем турниры – он выиграл Дубай и Майами, был в финале Индиан-Уэллса, и, что главное, в последних матчах во Флориде показал уровень тенниса, которого у него не было уже больше года. Отличная подача, резкие удары, малое количество ошибок – всё это может сработать и на грунте. Остаётся только подождать мая.