«Облегчить задачу таким, как Зверев». На Олимпиаде отменяются пятисетовые финалы

В 2016 году теннисный олимпийский турнир выиграли, среди прочих, Энди Маррей, Рафаэль Надаль с Марком Лопесом и Елена Веснина с Екатериной Макаровой. И, как теперь оказалось, они стали последними чемпионами, победившими по привычному регламенту.

История тенниса на Олимпиадах

Теннис был включён в программу Олимпийских игр с момента их возрождения в 1896 году. В Афинах-1896 соревнования состоялись только в мужском одиночном и парном разрядах, но уже в Париже-1900 к ним добавились женский одиночный разряд и микст, а в 1920-м появилась и женская пара. Кроме того, в 1908 и 1912 годах медали разыгрывались не только в теннисе на открытом воздухе на естественных покрытиях (трава или грунт), но и в зале, где был уложен деревянный настил. В результате в Стокгольме-1912 было представлено рекордное количество медалей в теннисе – восемь!

Однако Олимпиада-1924 в Париже стала последней для тенниса на долгие годы. Причиной исключения тенниса из олимпийской программы стали споры между МОК (Международным олимпийским комитетом) и Международной лаун-теннисной федерацией о критериях определения игроков-любителей. Через 44 года теннисные соревнования один раз были проведены на Олимпиаде как выставочные, без медалей. В 1984-м ситуация повторилась, но теперь это уже была генеральная репетиция перед возвращением в олимпийскую семью, которое состоялось в Сеуле-1988. Медали были разыграны в четырёх разрядах (всех, кроме микста), и наиболее значимым событием стала победа 19-летней Штеффи Граф, которая в том году уже собрала «Большой шлем». Триумф на всех четырёх «Шлемах» и Олимпийских играх одновременно в теннисе после этого окрестили «Золотым шлемом». Собрать его с тех пор никому другому так и не удалось, а «Карьерный золотой шлем» в одиночном разряде выиграли Андре Агасси (в 1999-м), Рафаэль Надаль (в 2010-м) и Серена Уильямс (в 2012-м).

Российский триумф

Для России самой триумфальной стала Олимпиада-2008. Наши девушки повторили достижение британок 1908 года, заняв весь олимпийский пьедестал в одиночном разряде! Золото завоевала Елена Дементьева, серебро – Динара Сафина, а бронзовую медаль взяла Вера Звонарёва. За восемь лет до этого Дементьева уже была серебряным призёром Игр, когда они проводились в Сиднее. Там же Евгений Кафельников принёс России первую в истории страны золотую медаль, победив в финале Томми Хааса. А первыми медалистами, представлявшими ещё СНГ, были Андрей Черкасов и Наталья Зверева с Лейлой Месхи, взявшие бронзовые медали в Барселоне-1992. Последними на данный момент медалистами из России являются Елена Веснина с Екатериной Макаровой (золото Рио-де-Жанейро – 2016), Мария Шарапова (серебро Лондона-2012) и Надежда Петрова с Марией Кириленко (бронза той же Олимпиады).

Кстати, в 2012 году в программу Олимпиады вернули и микст, так что количество комплектов медалей увеличилось до пяти. Первыми чемпионами стали Виктория Азаренко и Максим Мирный, а в 2016-м золото завоевали Бетани Маттек-Сэндс и Джек Сок.

Отмена пятисетовых финалов и третьих партий в парах

Регламент тенниса на Олимпийских играх постепенно менялся, идя в ногу со временем. Если в начале прошлого века, а также в 1988-м и 1992-м все мужские матчи в одиночном и парном разрядах были пятисетовыми (а решающая партия игралась без тай-брейка), то уже в 1996-м все матчи, кроме финалов, стали состоять из трёх сетов. Тай-брейка в решающей партии при этом по-прежнему не было. Следующее изменение произошло в 2004 году – за выступления на Олимпиаде стали начислять рейтинговые очки. Это способствовало повышение интереса к Играм среди ведущих теннисистов и, соответственно, поднятию престижа медалей. Правда, в Рио-2016 очки с Олимпиады убрали. Там же был введён тай-брейк в решающем сете – как в одиночном, так и в парном разряде. Кстати, мужские парные финалы с 2012 года стали трёхсетовыми.

В Токио-2020 пятисетовых матчей не будет вовсе – мужской финал в одиночном разряде теперь тоже будет состоять из трёх партий. Таким образом, Энди Маррей стал последним олимпийским чемпионом, победившим в пятисетовом формате – в 2016 году он обыграл Хуана-Мартина дель Потро. Кроме того, в мужской и женской парах вместо третьего сета будет проводиться чемпионский тай-брейк до десяти очков. По таким правилам с 2012 года игрался микст на Олимпиадах, и по таким же правилам давно проводятся все парные матчи в ATP и WTA. Делаются такие сокращения в интересах телевидения (чтобы игры были короче и не так сильно растягивали сетку вещания), а также самих спортсменов – чтобы они не уставали от затяжных матчей, особенно в случае игры в нескольких разрядах. Но не всем теннисистам нравятся такие изменения – во всяком случае завершившим карьеру.

«Введение трёхсетового финала как минимум неразумно»

Евгений Кафельников, к примеру, остался недоволен. «К изменениям отношусь очень негативно. Мы не можем сравнивать интригу трёхсетового матча с пятисетовым. В последнем почти исключен фактор того, что слабый соперник может обыграть сильного. Олимпийские игры – это главное событие четырёхлетнего цикла для многих спортсменов. Думаю, что введение трёхсетового финала как минимум неразумно. Зрелищность самого финального матча уйдёт на второй план. Многие спортсмены-теннисисты рассматривают олимпийскую золотую медаль как некого рода «пинакл» своей спортивной карьеры. Если бы я был действующим спортсменом и меня спросили, какой финальный матч я предпочитаю — трёхсетовый или пятисетовый, то я бы остановился на последнем».

«В длинных матчах шанс случайности меньше»

«Отрицательно отношусь к данным изменениям. Непонятно, для чего они нужны. Для меня это загадка. Уменьшение продолжительности матчей ради снижения уровня травматизма – это бред. Раньше на всех турнирах «Большого шлема» играли пять сетов – травматизма не было. Олимпиада проводится раз в четыре года, на ней должен побеждать сильнейший. Чем дольше матч, тем меньше шанс для случайности, больше шанс для того, чтобы выявить лучшего, кто не просто ракеткой отмахал, но и по выносливости лучше. Александр Зверев великолепно играет на турнирах из трёх сетов, а на пятисетовых турнирах, мы результата не видим. Тенденции на решающее очко в паре, на укорачивание матчей, тай-брейки ITF, которые вводят в квалификации, вместо третьего сета в одиночном разряде — не знаю, как к этому относиться. Олимпийское золото не обесценится от этих изменений, но я бы хотел видеть сильнейшего олимпийского чемпиона», — это мнение заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера России Андрея Ольховского.

Напоследок приведём ещё одну новость, касающуюся Олимпиады. Австриец Доминик Тим подписал контракт с домашним грунтовым турниром в Кицбюэле, обязывающий его выступить там в 2020 году. Соревнования совпадают по срокам с теннисом на Олимпиаде, из чего понятно, что в Токио Доминик выступать не планирует. Таким образом, одного из нынешних игроков топ-10 на Олимпийских играх точно не будет.