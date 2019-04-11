Испанская армада пикирует на пенсию

Бывший игрок топ-10 Николас Альмагро устал бороться с травмами и объявил, что на этой неделе попрощается с теннисом. В мае его примеру последует Давид Феррер, а в конце сезона ракетку на гвоздь повесит Фелисьяно Лопес. Рассказываем об испанских игроках, карьеры которых несомненно заслуживают внимания.
Николас Альмагро, 33 года
Наивысшая позиция: 9-я строчка
Количество титулов в одиночном разряде: 13
Количество побед над игроками топ-10: 19
Уроженец Мурсии не был одним из самых заметных игроков своего поколения, но побывал в десятке и выиграл тринадцать титулов уровня ATP. На этой неделе испанец официально завершает карьеру. Завершает не по причине своей спортивной старости, а из-за травм, замучивших его к 33 годам. Судьбоносной стала травма колена, которую испанец получил в матче с Хуаном-Мартином дель Потро во втором круге «Ролан Гаррос»-2017. По ходу третьей партии Альмагро не среагировал на подачу соперника, согнулся, а затем упал на корт и расплакался. Дель Потро, супервайзер и медики долго не могли успокоить безутешного испанца, а обстановка на стадионе была крайне напряжённой. Гигант из Тандила, сам потерявший из-за травм несколько лет карьеры, сразу подошёл к сопернику, чтобы его поддержать. После того как Альмагро поднялся, дель Потро проводил его к скамейке, обнял и остался рядом с ним, когда тот, выплеснув досаду, продолжил рыдать.
По всей видимости, уже тогда он знал, что это конец. Но всё равно не сдавался и бился до конца ещё два года. В 2017 году Николас перенёс две операции на колене. В августе теннисист вернулся на корт и принял участие в пяти турнирах, но затем ему вновь пришлось обратиться к врачам. Повторно он был прооперирован в декабре. По ходу сезона-2018 Нико несколько раз откладывал возвращение на корт. «Я до пор не знаю, когда мне разрешат вернуться. Мне нужно запастись терпением», – сказал испанец в апреле прошлого года. С июля по сентябрь 2018-го Альмагро сыграл четыре турнира, на каждом из которых проиграл уже в первом круге.
За те два тяжёлых года восстановлений, реабилитаций и новых падений в руки эскулапов, Николас провёл на корте лишь 11 матчей, выиграв в двух из них. В этом году обладатель роскошного одноручного бэкхенда смирился с тем, что ему не удастся вернуться на прежний уровень, и объявил о скором завершении карьеры. Попрощаться с теннисом он решил на родной земле – на челленджере в Мурсии. К сожалению, Альмагро снова проиграл уже в первом круге – в этот раз ему помешал соотечественник Марио Вилелья-Мартинес. Это был красивый финал его блестящей карьеры, в которой, по сути, будучи игроком одного покрытия – грунта, он завоевал столько титулов, и был даже девятой ракеткой мира. Грустный конец, но хеппи-энда никто не обещал.
Давид Феррер, 37 лет
Наивысшая позиция: 3-я строчка
Количество титулов в одиночном разряде: 27
Количество побед над игроками топ-10: 54
В отличие от Рафаэля Надаля, Хуана Карлоса Ферреро и Карлоса Мойи, Давид никогда не был на вершине рейтинга ATP, но его заслуги в мире тенниса не уступают бывшим первым ракеткам мира. Игрок из Валенсии не привык останавливаться на полпути, а в лучшие годы его визитной карточкой была великолепная физическая форма. Передвигаясь по корту, он готов перепрыгивать через барьеры и рекламные щиты, доставая, казалось бы, безнадёжные мячи. При наблюдении за игрой Давида, маниакальным упорством забегать под форхенд, возникает мысль: а есть ли в арсенале испанца бэкхенд? Есть! Более того он считается одним из лучших в туре. При этом теннисист пробивает мяч по плоской траектории, создавая для соперника максимум неприятностей.
Одерживая победы, Феррер оставался скромнягой, который на заре карьеры был готов подавать полотенца, лишь бы играть за сборную в Кубке Дэвиса. В 2005 и 2006 годах Феррер выиграл по 40 матчей, а уже в 2007-м стал седьмой ракеткой мира и квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. С годами игрок наращивал своё мастерство и надолго застолбил за собой место в первой десятке. Давида можно назвать воплощением идеала стабильного и упорного трудяги, но стать любимцем болельщиков у него не вышло. Француз Жиль Симон в своей тираде по поводу таланта сказал следующее: «У меня часто складывалось впечатление, что во Франции важен не результат, а талант. Потому Гулбис ценится больше, чем Феррер, который третий в мире». Эрнест – яркий и непосредственный персонаж, и об этом можно уверенно говорить, не углубляясь в теннисные тонкости.
Не так давно Давид заявил, что с каждой игрой ему всё сложнее становится переносить нагрузки. Тем не менее в отдельно взятый день испанец всё ещё может показать качественный теннис. Например, в прошлом году испанец вывел сборную в четвертьфинал Кубка Дэвиса. В решающем матче противостояния Феррер взял верх над немцем Филиппом Кольшрайбером на глазах родной публики в Валенсии. Битва продолжалась без малого пять часов и завершилась победой Давида 7:5 в пятом сете. В марте на турнире в Майами Феррер обыграл третью ракетку мира Александра Зверева. Для него это была первая с 2017 года победа над игроком топ-10 и первая с 2015-го – над теннисистом топ-5. В августе прошлого года он заявил, что повесит ракетку на гвоздь на домашнем «Мастерсе» в Мадриде.
37-летний спортсмен не исключает, что в будущем может стать тренером, но пока хочет уделить больше времени своей семье и насладиться жизнью с женой и сыном, потому что, по его словам, он «путешествует уже 18 лет».
Фелисьяно Лопес, 37 лет
Наивысшая позиция: 12-я строчка
Количество титулов в одиночном разряде: 6
Количество побед над игроками топ-10: 38
Долговязый Фелисьяно всегда был белой вороной в испанской песочнице. В отличие от многих соотечественников, своих лучших результатов Лопес добился на травяном покрытии. Теннисист играет левой рукой, что позволяет при подаче выбивать соперника с корта. Оказавшись в такой ситуации, соперники нередко бросают мячи на хафкорт, и Фелисьяно получает возможность пробивать навылет. Кроме того, испанец отлично владеет искусством укороченного удара и умело использует слайс.
Лопес начал профессиональную карьеру более 20 лет назад и в октябре прошлого года в Антверпене провёл свой 900-й матч в рамках ATP-тура. На прошлогоднем Уимблдоне уроженец Толедо установил рекорд по количеству проведённых «Шлемов» подряд (66 выступлений). По этому показателю игрок превзошёл лидера швейцарского тенниса Роджера Федерера. «Хоть в чём-то обошёл Роджера. Конечно, это просто цифра, но я горд своей стабильностью. Дело не в количестве «Шлемов», а в том, что я все эти годы играл на высоком уровне».
В прессе часто обсуждают бурные романы испанского теннисиста. Фелисьяно даже успел однажды жениться – правда, брак продлился недолго, после чего экс-супруга теннисиста актриса и модель Альба Каррильо публично обвинила его в изменах с 200 женщинами. В интервью изданию Marca Каррильо охарактеризовала бывшего мужа как «холодного и отчуждённого человека, который и глазом не моргнул, когда попросил у неё развод». Сейчас теннисист встречается с 22-летней моделью Сандрой Гаго, которая часто сопровождает его в туре.
По окончании сезона Лопес последует примеру Томми Хааса (Индиан-Уэллс) и Джеймса Блейка (Майами) и дебютирует в качестве директора Mutua Madrid Open. В конце прошлого сезона Фелисьяно заявил, что завершит карьеру через год. Среди его долгосрочных планов – создать теннисную академию в Мадриде и получить степень по менеджменту и бизнесу.