Испанская армада пикирует на пенсию

Бывший игрок топ-10 Николас Альмагро устал бороться с травмами и объявил, что на этой неделе попрощается с теннисом. В мае его примеру последует Давид Феррер, а в конце сезона ракетку на гвоздь повесит Фелисьяно Лопес. Рассказываем об испанских игроках, карьеры которых несомненно заслуживают внимания.

Николас Альмагро, 33 года

Наивысшая позиция: 9-я строчка

Количество титулов в одиночном разряде: 13

Количество побед над игроками топ-10: 19



Уроженец Мурсии не был одним из самых заметных игроков своего поколения, но побывал в десятке и выиграл тринадцать титулов уровня ATP. На этой неделе испанец официально завершает карьеру. Завершает не по причине своей спортивной старости, а из-за травм, замучивших его к 33 годам. Судьбоносной стала травма колена, которую испанец получил в матче с Хуаном-Мартином дель Потро во втором круге «Ролан Гаррос»-2017. По ходу третьей партии Альмагро не среагировал на подачу соперника, согнулся, а затем упал на корт и расплакался. Дель Потро, супервайзер и медики долго не могли успокоить безутешного испанца, а обстановка на стадионе была крайне напряжённой. Гигант из Тандила, сам потерявший из-за травм несколько лет карьеры, сразу подошёл к сопернику, чтобы его поддержать. После того как Альмагро поднялся, дель Потро проводил его к скамейке, обнял и остался рядом с ним, когда тот, выплеснув досаду, продолжил рыдать.

По всей видимости, уже тогда он знал, что это конец. Но всё равно не сдавался и бился до конца ещё два года. В 2017 году Николас перенёс две операции на колене. В августе теннисист вернулся на корт и принял участие в пяти турнирах, но затем ему вновь пришлось обратиться к врачам. Повторно он был прооперирован в декабре. По ходу сезона-2018 Нико несколько раз откладывал возвращение на корт. «Я до пор не знаю, когда мне разрешат вернуться. Мне нужно запастись терпением», – сказал испанец в апреле прошлого года. С июля по сентябрь 2018-го Альмагро сыграл четыре турнира, на каждом из которых проиграл уже в первом круге.

За те два тяжёлых года восстановлений, реабилитаций и новых падений в руки эскулапов, Николас провёл на корте лишь 11 матчей, выиграв в двух из них. В этом году обладатель роскошного одноручного бэкхенда смирился с тем, что ему не удастся вернуться на прежний уровень, и объявил о скором завершении карьеры. Попрощаться с теннисом он решил на родной земле – на челленджере в Мурсии. К сожалению, Альмагро снова проиграл уже в первом круге – в этот раз ему помешал соотечественник Марио Вилелья-Мартинес. Это был красивый финал его блестящей карьеры, в которой, по сути, будучи игроком одного покрытия – грунта, он завоевал столько титулов, и был даже девятой ракеткой мира. Грустный конец, но хеппи-энда никто не обещал.

Давид Феррер, 37 лет

Наивысшая позиция: 3-я строчка

Количество титулов в одиночном разряде: 27

Количество побед над игроками топ-10: 54



В отличие от Рафаэля Надаля, Хуана Карлоса Ферреро и Карлоса Мойи, Давид никогда не был на вершине рейтинга ATP, но его заслуги в мире тенниса не уступают бывшим первым ракеткам мира. Игрок из Валенсии не привык останавливаться на полпути, а в лучшие годы его визитной карточкой была великолепная физическая форма. Передвигаясь по корту, он готов перепрыгивать через барьеры и рекламные щиты, доставая, казалось бы, безнадёжные мячи. При наблюдении за игрой Давида, маниакальным упорством забегать под форхенд, возникает мысль: а есть ли в арсенале испанца бэкхенд? Есть! Более того он считается одним из лучших в туре. При этом теннисист пробивает мяч по плоской траектории, создавая для соперника максимум неприятностей.

Феррер сменил Надаля в Рио Главное событие в мужском туре — первое грунтовое поражение за год Рафаэля Надаля. У женщин десятый титул в карьере завоевала Симона Халеп.

Одерживая победы, Феррер оставался скромнягой, который на заре карьеры был готов подавать полотенца, лишь бы играть за сборную в Кубке Дэвиса. В 2005 и 2006 годах Феррер выиграл по 40 матчей, а уже в 2007-м стал седьмой ракеткой мира и квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. С годами игрок наращивал своё мастерство и надолго застолбил за собой место в первой десятке. Давида можно назвать воплощением идеала стабильного и упорного трудяги, но стать любимцем болельщиков у него не вышло. Француз Жиль Симон в своей тираде по поводу таланта сказал следующее: «У меня часто складывалось впечатление, что во Франции важен не результат, а талант. Потому Гулбис ценится больше, чем Феррер, который третий в мире». Эрнест – яркий и непосредственный персонаж, и об этом можно уверенно говорить, не углубляясь в теннисные тонкости.

Не так давно Давид заявил, что с каждой игрой ему всё сложнее становится переносить нагрузки. Тем не менее в отдельно взятый день испанец всё ещё может показать качественный теннис. Например, в прошлом году испанец вывел сборную в четвертьфинал Кубка Дэвиса. В решающем матче противостояния Феррер взял верх над немцем Филиппом Кольшрайбером на глазах родной публики в Валенсии. Битва продолжалась без малого пять часов и завершилась победой Давида 7:5 в пятом сете. В марте на турнире в Майами Феррер обыграл третью ракетку мира Александра Зверева. Для него это была первая с 2017 года победа над игроком топ-10 и первая с 2015-го – над теннисистом топ-5. В августе прошлого года он заявил, что повесит ракетку на гвоздь на домашнем «Мастерсе» в Мадриде.

37-летний спортсмен не исключает, что в будущем может стать тренером, но пока хочет уделить больше времени своей семье и насладиться жизнью с женой и сыном, потому что, по его словам, он «путешествует уже 18 лет».

Фелисьяно Лопес, 37 лет

Наивысшая позиция: 12-я строчка

Количество титулов в одиночном разряде: 6

Количество побед над игроками топ-10: 38

Долговязый Фелисьяно всегда был белой вороной в испанской песочнице. В отличие от многих соотечественников, своих лучших результатов Лопес добился на травяном покрытии. Теннисист играет левой рукой, что позволяет при подаче выбивать соперника с корта. Оказавшись в такой ситуации, соперники нередко бросают мячи на хафкорт, и Фелисьяно получает возможность пробивать навылет. Кроме того, испанец отлично владеет искусством укороченного удара и умело использует слайс.

Лопес начал профессиональную карьеру более 20 лет назад и в октябре прошлого года в Антверпене провёл свой 900-й матч в рамках ATP-тура. На прошлогоднем Уимблдоне уроженец Толедо установил рекорд по количеству проведённых «Шлемов» подряд (66 выступлений). По этому показателю игрок превзошёл лидера швейцарского тенниса Роджера Федерера. «Хоть в чём-то обошёл Роджера. Конечно, это просто цифра, но я горд своей стабильностью. Дело не в количестве «Шлемов», а в том, что я все эти годы играл на высоком уровне».

В прессе часто обсуждают бурные романы испанского теннисиста. Фелисьяно даже успел однажды жениться – правда, брак продлился недолго, после чего экс-супруга теннисиста актриса и модель Альба Каррильо публично обвинила его в изменах с 200 женщинами. В интервью изданию Marca Каррильо охарактеризовала бывшего мужа как «холодного и отчуждённого человека, который и глазом не моргнул, когда попросил у неё развод». Сейчас теннисист встречается с 22-летней моделью Сандрой Гаго, которая часто сопровождает его в туре.

По окончании сезона Лопес последует примеру Томми Хааса (Индиан-Уэллс) и Джеймса Блейка (Майами) и дебютирует в качестве директора Mutua Madrid Open. В конце прошлого сезона Фелисьяно заявил, что завершит карьеру через год. Среди его долгосрочных планов – создать теннисную академию в Мадриде и получить степень по менеджменту и бизнесу.