Рублёв — Гирон: россиянин проиграл первый сет в матче второго круга «Мастерса» в Риме

Сегодня, 11 мая, проходит матч второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором играет шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Его соперником является 49-я ракетка мира представитель Америки Маркос Гирон. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 5:7.
Отметим, что Гирон сделал брейк при счёте 4:4 на подаче Рублёва, россиянин сразу же сделал обратный брейк, но потом снова не удержал свою подачу. Далее американцу удалось удержать преимущество и выиграть партию.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Маркос Гирон во втором круге турнира в Риме.
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Напомним, Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Единственный их поединок прошёл в 2021 году. Тогда Андрей оказался сильнее в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.
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