Янчук считает, что Рублёву не стоит выкладываться в Риме в преддверии «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на титул «Мастерса» в Риме.

«Тяжело выиграть второй подряд «Мастерс» после победы в Мадриде. Предполагаю, что если Рублёв выложится в Риме и в конце концов выиграет турнир, то будет сложно восстановиться и играть на полную на «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» всё-таки более важный. Тут как бы не провалиться. Надо очень внимательно относиться к турниру в Риме. Если Андрей его выиграет, не знаю, сохранит ли он пиковую форму. Я думаю, что Рублёв не будет настолько выкладываться в Риме, чтобы непременно выиграть турнир», — приводит слова Янчука «Советский спорт».

Напомним, в третьем круге турнира категории «Мастерса» в Риме (Италия) Рублёв сыграет со 109-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером, который во втором круге обыграл другого француза Артюра Фиса.