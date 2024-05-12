«Материнство — это путь любви и самопожертвования». Свитолина опубликовала фото с дочкой

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост, посвящённый Дню матери.

«Материнство — это путь любви, самопожертвования и безусловной преданности. Сегодня, в День матери, я благодарна за радость от воспитания моей удивительной дочери. Она моё самое большое благословение и свет моей жизни. Поздравляю с Днём матери всех сильных, любящих и преданных матерей. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и радостью сегодня и всегда», — написала Свитолина в социальных сетях.

Фото: личный архив свитолиной

Отметим, что во многих странах Международный день матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В России этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году День матери выпадает на 24 ноября.