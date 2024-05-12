Медведев рассказал, как ударился головой перед матчем с Уиллисом на Уимблдоне в 2016 году

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился историей, как ударился головой перед матчем с британцем Маркусом Уиллисом в финале квалификации Уимблдона в 2016 году.

Напомним, встреча завершилась победой британца со счётом 3:6, 7:5, 6:3, 6:4.

«Самая странная и неожиданная ситуация, в которой я оказывался при общении с фанатами? Сложно сказать. Вот была история перед матчем в квалификации Уимблдона, когда я проиграл Маркусу Уиллису. Накануне у меня был выходной. В парке Аоранги, вроде сейчас такого нет, а может, и есть. Не знаю, как объяснить.

В общем, там есть что-то вроде клетки, и чтобы туда зайти, нужно чуть-чуть перешагнуть. Сверху была какая-то штука. Я не обратил внимания и ударился. Иногда ты ударяешься головой, так бывает. Особенно если ты высокий. После такого удара все прикладывают к голове руку, потому что это место болит. Я посмотрел на свою руку, а она вся в крови. Я сказал, что мне нужно ехать в больницу, накладывать швы и так далее.

На следующий день я проиграл матч. Мне казалось, что я играл хорошо. Маркус провёл отличный турнир. Но после встречи я спрашивал себя: «Может, я проиграл из-за того, что ударился головой?

Это история, о которой никто не знал, но она мне запомнилась», — сказал Медведев на пресс-конференции в Риме.