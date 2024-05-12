Даниил Медведев назвал невезением то, что он не выигрывал один и тот же турнир дважды

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал совпадением и невезением то, что он не выигрывал один и тот же турнир дважды.

— Как вы объясняете тот факт, что вы никогда не выигрываете дважды один и тот же турнир? Совпадением? Это странно, ведь ни с кем такого не случалось.

— Это очень странно. Я думаю, что это совпадение, невезение. Вне зависимости от того, на каком турнире я играю, я хочу победить. Неважно, выигрывал я его раньше или нет.

Я очень надеюсь, что однажды в своей карьере смогу победить там, где уже завоёвывал титул. Сейчас (в Риме) у меня снова есть шанс сделать это, и я постараюсь этого добиться.

Что касается грунта, сейчас он мне нравится больше. Когда меня спрашивают, что я не люблю в игре на грунтовом покрытии, я отвечаю: грязь. Мне просто не нравится. Раздевалки грязные. Когда ты приходишь, стучишь кроссовками, чтобы убрать грунт. Слишком грязно. Носки после грунтового сезона точно можно выбрасывать. В машине после тренировки тоже грязно.

Что есть, то есть. Но теперь мне это начинает нравиться всё больше и больше, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 11 мая, Медведев обыграл британца Джека Дрэйпера в матче второго круга нынешнего розыгрыша соревнований со счётом 7:5, 6:4.