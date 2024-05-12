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Феликс Оже-Альяссим одержал 200-ю победу на турнирах ATP

Феликс Оже-Альяссим одержал 200-ю победу на турнирах ATP
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Сегодня, 11 мая, 20-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим из Канады в двух сетах обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (6:1, 7:6 (8:6)) и вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 20:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
1 		6 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Это 200-я победа канадского теннисиста на турнирах ATP. Среди игроков, родившихся в 2000 году и позднее, больше него выигрывал только вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Лидеры по количеству побед на турнирах ATP среди теннисистов 2000 г.р. и моложе:

1. Янник Синнер (Италия, 2001 г.р.) — 218 побед.

2. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2000) — 200.

3. Карлос Алькарас (Испания, 2003) — 173.

4. Хольгер Руне (Дания, 2003) — 112.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Феликс Оже-Альяссим сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.

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