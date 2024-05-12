Феликс Оже-Альяссим одержал 200-ю победу на турнирах ATP

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Сегодня, 11 мая, 20-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим из Канады в двух сетах обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (6:1, 7:6 (8:6)) и вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).

Это 200-я победа канадского теннисиста на турнирах ATP. Среди игроков, родившихся в 2000 году и позднее, больше него выигрывал только вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Лидеры по количеству побед на турнирах ATP среди теннисистов 2000 г.р. и моложе:

1. Янник Синнер (Италия, 2001 г.р.) — 218 побед.

2. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2000) — 200.

3. Карлос Алькарас (Испания, 2003) — 173.

4. Хольгер Руне (Дания, 2003) — 112.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Феликс Оже-Альяссим сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.