Удар Рублёва в падении попал в топ-5 розыгрышей прошедшего дня в Риме

Сегодня, 12 мая, закончился матч второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с 49-й ракеткой мира представителем США Маркосом Гироном. Россиянин выиграл встречу со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

Американец выиграл первую партию с четвёртого сетбола. В одном из отыгранных мячей Андрей Рублёв упал на корт и сидя отбил мяч на сторону Гирона. Россиянину удалось выиграть этот розыгрыш. Удар Рублёва попал в топ-5 розыгрышей прошедшего дня в Риме.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео удара Рублёва в падении.

Видео доступно на YouTube-канале Internazionali BNL d'Italia. Права на видео принадлежат ATP.

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.