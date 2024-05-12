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Зверев попал мячом в голову своему напарнику Марсело Мело в матче на «Мастерсе» в Риме

Зверев попал мячом в голову своему напарнику Марсело Мело в матче на «Мастерсе» в Риме
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Немецкий теннисист Александр Зверев попал мячом в голову своему напарнику Марсело Мело (Бразилия) в матче с Александром Бубликом и Беном Шелтоном на стадии 1/8 финала парного «Мастерса» в Риме (Италия).

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Этот инцидент произошёл при счёте 6:2, 3:0 (15:30) в пользу Зверева и Мело. Стоит отметить, что после этого немецко-бразильский дуэт не взял ни одного гейма во втором сете, уступив шесть геймов подряд. Матч завершился победой Бублика и Шелтона со счётом 2:6, 6:3, 1:0 (10:7).

Ранее олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде отреагировал на новость о том, что чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим завершит карьеру в конце 2024 года.

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