Зверев попал мячом в голову своему напарнику Марсело Мело в матче на «Мастерсе» в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев попал мячом в голову своему напарнику Марсело Мело (Бразилия) в матче с Александром Бубликом и Беном Шелтоном на стадии 1/8 финала парного «Мастерса» в Риме (Италия).

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Этот инцидент произошёл при счёте 6:2, 3:0 (15:30) в пользу Зверева и Мело. Стоит отметить, что после этого немецко-бразильский дуэт не взял ни одного гейма во втором сете, уступив шесть геймов подряд. Матч завершился победой Бублика и Шелтона со счётом 2:6, 6:3, 1:0 (10:7).

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