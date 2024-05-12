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Фото: Рублёв в падении отбил мяч во время сетбола у Гирона в первой партии матча в Риме

Фото: Рублёв в падении отбил мяч во время сетбола у Гирона в первой партии матча в Риме
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В эти минуты проходит матч второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором играет шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Его соперником является 49-я ракетка мира представитель Америки Маркос Гирон. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 5:7.

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 23:00 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 3
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Американец выиграл первую партию с четвёртого сетбола. В одном из отыгранных мячей Андрей Рублёв во время розыгрыша упал на корт и сидя отбил мяч на сторону Гирона. В итоге он выиграл это очко.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Рублёв ведёт по личным встречам с Гироном со счётом 1-0. Единственный их поединок прошёл в 2021 году. Тогда Андрей оказался сильнее в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.

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