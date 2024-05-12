Фото: Рублёв в падении отбил мяч во время сетбола у Гирона в первой партии матча в Риме

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором играет шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Его соперником является 49-я ракетка мира представитель Америки Маркос Гирон. Россиянин проиграл стартовый сет встречи со счётом 5:7.

Американец выиграл первую партию с четвёртого сетбола. В одном из отыгранных мячей Андрей Рублёв во время розыгрыша упал на корт и сидя отбил мяч на сторону Гирона. В итоге он выиграл это очко.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Рублёв ведёт по личным встречам с Гироном со счётом 1-0. Единственный их поединок прошёл в 2021 году. Тогда Андрей оказался сильнее в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.