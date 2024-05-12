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Синнер выступит на «Ролан Гаррос». Его травма не вызывает беспокойства — Sky Sport

Синнер выступит на «Ролан Гаррос». Его травма не вызывает беспокойства — Sky Sport
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет положительную динамику восстановления травмы бедра, сообщает Sky Sport. Спортсмен, вероятно, сможет выступить на «Ролан Гаррос», который стартует в Париже 26 мая.

«Первые новости, поступающие из Турина о состоянии Синнера, обнадёживают. Проверка дала положительные результаты. Ситуация не вызывает беспокойства», — сообщает Sky Sport.

Напомним, итальянец пропускает домашний «Мастерс» в Риме, который стартовал 7 мая. Также Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы бедра. С турнира в Мадриде также снялся и российский теннисист Даниил Медведев, однако он успел восстановиться к турниру в Риме и уже вступил в борьбу за защиту своего титула.

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