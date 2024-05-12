Даниил Медведев высказался о решении Доминика Тима завершить карьеру

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение Доминика Тима завершить карьеру в конце 2024 года.

«Немного тяжело видеть, как такой человек, как Доминик, завершает карьеру, потому что, возможно, он моложе некоторых других игроков, которые завершили карьеру. Я не в его теле, не в его сознании, чтобы точно знать, что с его запястьем.

У нас были невероятные моменты. Лично мне больше всего запомнился полуфинал US Open и финал турнира в Лондоне.

Жаль видеть, как он борется после травмы и никогда не сможет вернуться на тот уровень, на котором был раньше. Зная его, я уверен, что он прекрасно справится и без тенниса. У него будет хорошая жизнь, счастливая. Я думаю, это самое важное, поэтому я желаю ему всего наилучшего», — сказал Медведев на пресс-конференции.

30-летний Тим — победитель турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США — 2020). Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP (из них один серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2019 году).

Материалы по теме Александр Зверев эмоционально высказался о завершении карьеры Доминика Тима

Странное поведение Медведева на тренировке в Мадриде