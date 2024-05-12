Соболенко уверенно обыграла Ястремскую и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче третьего круга белорусская теннисистка обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.
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