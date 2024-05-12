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Соболенко уверенно обыграла Ястремскую и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме

Соболенко уверенно обыграла Ястремскую и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче третьего круга белорусская теннисистка обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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