«Он похож на медведя больше, чем я». Медведев – о предстоящем матче с Меджедовичем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с сербом Хамадом Меджедовичем в третьем круге турнира в Риме.

«Он похож на медведя больше, чем я. Сильный. Может, чуть меньше, но больше похож на медведя. Я знаю его немного. Думаю, в прошлом году все увидели, что он может играть очень хорошо. Он был немного травмирован, если я правильно понимаю, в этом году. Я думаю, он войдёт в сотню лучших теннисистов. Достигнет ли он таких хороших результатов — это вопрос времени.

Я постараюсь изо всех сил остановить его выступление на этом турнире. Конечно, с точки зрения игры я не так уж много знаю о нём. Похоже, он очень агрессивный игрок. Мне придётся предоставить моей команде возможность немного рассказать, как он играет, а также попытаться во время матча увидеть, что я могу сделать, чтобы победить его. Но я думаю, что в будущем он может стать очень сильным игроком», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В матче второго круга Медведев обыграл Джека Дрэйпера.

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