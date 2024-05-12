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Видеообзор матча, в котором Паула Бадоса одержала волевую победу над Дианой Шнайдер

Видеообзор матча, в котором Паула Бадоса одержала волевую победу над Дианой Шнайдер
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В субботу, 11 мая, 62-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в матче 1/16 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) со счётом 7:5, 4:6, 4:6 уступила бывшей второй ракетке мира представительнице Испании Пауле Бадосе.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 4
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения 20-летней россиянки в матче третьего круга.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Следующей соперницей Бадосы на турнире в Риме станет третья ракетка мира американка Кори Гауфф, победившая в матче третьего круга занимающую 68-е место в рейтинге WTA Жаклин Кристиан из Румынии — 6:1, 0:6, 6:3.

Женский турнир категории WTA-1000 с призовым фондом в € 4 791 105 завершится 18 мая. Действующая победительница — Елена Рыбакина из Казахстана, снявшаяся в этом году с турнира из-за проблем со здоровьем.

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