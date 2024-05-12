«Мастерс» в Риме, 12 мая: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 12 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут матчи третьего круга. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.
Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание самых заметных матчей третьего круга.
- Теренс Атман (Франция) — Григор Димитров (Болгария) — не ранее 13:30 мск;
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия) — не ранее 13:30 мск;
- Новак Джокович (Сербия) — Алехандро Табило (Чили) — не ранее 15:00 мск;
- Тейлор Фритц (США) — Себастьян Корда (США) — не ранее 15:00 мск;
- Александр Зверев (Германия) — Лучано Дардери (Италия) — не ранее 21:30 мск.
Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).
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