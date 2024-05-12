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Циципас рассказал, что ему следует улучшить в своей игре

Циципас рассказал, что ему следует улучшить в своей игре
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Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас из Греции рассказал, что ему следует улучшить в своей игре, после победы над немецким спортсменом Ян-Леннардом Штруффом во втором круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).

«Я должен значительно улучшить свою психологическую составляющую. Я не могу чувствовать себя таким подавленным и сбитым с толку в напряжённые моменты матча, как сегодня со Штруффом. Мне нужно играть последовательно, действовать постепенно, шаг за шагом», — сказал Циципас в послематчевом интервью.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Стефанос Циципас сыграет с 30-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри, который во втором круге обыграл испанца Хауме Мунара.

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