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Турнир WTA-1000 в Риме, 12 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Турнир WTA-1000 в Риме, 12 мая: расписание матчей, сетка соревнований
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Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей третьего круга.

  • Мария Саккари (Греция) — Ангелина Калинина (Украина) — не ранее 12:00 мск;
  • Даяна Ястремская (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь) — не ранее 13:30 мск;
  • Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Елена Остапенко (Латвия) — не ранее 16:00 мск;
  • Виктория Азаренко (Беларусь) — Маяр Шериф (Египет) — не ранее 16:30 мск.
  • Даниэль Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция) — не ранее 17:30 мск.
  • Элина Свитолина (Украина) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 20:00 мск.
Сетка турнира в Риме
Календарь соревнований

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она не смогла продолжить участие в турнире, объяснив это неготовностью защищать титул и плохим состоянием.

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