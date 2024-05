Медведев: рейтинг не имеет значения. Для меня важнее, что в гонке ATP я на втором месте

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не придаёт особого значения позиции в рейтинге.

— Был ли в вашей карьере момент, когда вы были сосредоточены на своём рейтинге, и случалось ли такое, что это влияло на вашу игру?

— Думаю, я был сосредоточен на рейтинге до финала US Open в 2019 году, потому что до победы на «Мастерсе» в Цинциннати и финала US Open я только набирал очки. Перед финалом US Open я впервые вошёл в топ-10. Это случилось то ли после Уимблдона, то ли после турнира в Вашингтоне.

До того момента я каждый раз думал о рейтинге, потому что, переходя от «фьючерсов» к «челленджерам», ты думаешь о рейтинге, потому что тебе нужно попасть в сетку «челленджеров». Когда ты играешь на «челленджерах», ты хочешь попасть в сотню лучших и участвовать в турнирах на уровне ATP, поэтому ты думаешь о рейтинге. Потом я хотел попасть в топ-50, 30, 20, стать первой ракеткой России, №1 среди игроков моего поколения. Я постоянно думал об этом.

Когда я вышел в финал US Open, я всё ещё был пятым или шестым в мире, может, четвёртым. Я понимал, что сейчас наступил момент, когда я точно хочу стать первой ракеткой мира. На тот момент я не был ни №2, ни №3. Мне просто нужно было играть как можно лучше, выигрывать «Мастерсы», доходить до финала на «Шлемах» и выигрывать их.

В том сезоне, когда я стал первым, я не показывал свой лучший теннис. Я был № 1, потому что вышел в финал Итогового турнира, выиграл US Open, дошёл до финала Australian Open, «Мастерса» в Канаде. Мне удалось набрать много очков в течение года. Поэтому я и был №1.

Сейчас всё то же самое. Сейчас я четвёртый в рейтинге, но в гонке на втором месте. Это немного важнее. Я считаю, что рейтинг не имеет значения. Мне нужно выиграть турнир в Риме, если я хочу быть ближе к тому, чтобы вновь стать №1. Мне нужно хорошо выступить на «Ролан Гаррос» и не проиграть в первом круге, если я хочу набрать очки.

Рейтинг для меня вторичен, на первом месте сейчас результаты», — сказал Медведев на пресс-конференции.