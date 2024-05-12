Тарпищев заявил, что в этом году в Риме Медведеву сложнее выступать, чем Рублёву

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что на Даниила Медведева оказывается дополнительное давление на «Мастерсе» в Риме (Италия) в связи с тем, что ему необходимо защитить очки за прошлогодний титул.

«Медведеву надо врабатываться в турнир. Но главное, в том году он же выиграл в Риме, поэтому ему надо защищать очки. В этом плане ему сложнее, чем Рублёву — есть определённое давление. Но хорошо, что травма оказалась несерьёзной», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, 2 мая Медведев не смог доиграть четвертьфинальный матч на турнире серии «Мастерс» в Мадриде против чеха Иржи Легечки из-за травмы.

В прошлогоднем финале римского «Мастерса» Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.