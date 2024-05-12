Рафаэль Надаль: я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему после матча с Хубертом Хуркачем на «Мастерсе» в Риме у него не было прощальной церемонии.

«Не было церемонии после матча? Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я говорил про Мадрид, потому что это правда. А здесь я не уверен на 100%. Возможно, на 98%, но не буду говорить, что на 100%, если это не так.

По сравнению с Мадридом здесь совсем другие ощущения. Другая история. Другой момент для меня. Честно говоря, я не ждал никакой церемонии», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Хуркача.

После матча Надаль высказался о возможности своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024, который стартует 26 мая.