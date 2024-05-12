Видеообзор матча, в котором первая ракетка мира Свёнтек обыграла Путинцеву из Казахстана

В субботу, 11 мая, состоялся матч третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек и Юлией Путинцевой из Казахстана (41-я в рейтинге WTA). Со счётом 6:3, 6:4 победу одержала Свёнтек.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения 20-летней россиянки в матче третьего круга.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Напомним, между теннисистками было три личных встречи и во всех победила Свёнтек. В следующем круге польская теннисистка встретится с Анжеликой Кербер из Германии, победившей в 1/16 финала беларуску Александру Саснович — 6:3, 7:6 (7:4).

Женский турнир категории WTA-1000 с призовым фондом в € 4 791 105 завершится 18 мая. Действующая победительница — Елена Рыбакина из Казахстана, снявшаяся в этом году с турнира из-за проблем со здоровьем.