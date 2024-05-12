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Видеообзор матча, в котором первая ракетка мира Свёнтек обыграла Путинцеву из Казахстана

Видеообзор матча, в котором первая ракетка мира Свёнтек обыграла Путинцеву из Казахстана
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В субботу, 11 мая, состоялся матч третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек и Юлией Путинцевой из Казахстана (41-я в рейтинге WTA). Со счётом 6:3, 6:4 победу одержала Свёнтек.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения 20-летней россиянки в матче третьего круга.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Напомним, между теннисистками было три личных встречи и во всех победила Свёнтек. В следующем круге польская теннисистка встретится с Анжеликой Кербер из Германии, победившей в 1/16 финала беларуску Александру Саснович — 6:3, 7:6 (7:4).

Женский турнир категории WTA-1000 с призовым фондом в € 4 791 105 завершится 18 мая. Действующая победительница — Елена Рыбакина из Казахстана, снявшаяся в этом году с турнира из-за проблем со здоровьем.

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