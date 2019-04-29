Александр Зверев подбирается к хет-трику

Третья ракетка мира Зверев пытается прервать сезон без титулов в счастливом для себя Мюнхене. Туда же отправился и россиянин Хачанов.

В первую неделю мая пройдут четыре небольших грунтовых турнира: женские в Праге и Рабате, а также мужские в Мюнхене и Эшториле. Ещё одно соревнование категории ATP250 в Стамбуле отменено.

Турнир WTA/International. Прага (Чехия). J&T Banka Prague Open



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 29 апреля – 4 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 18.03.2019): Анастасия Севастова (12), Ван Цян (18), Даниэль Коллинз (26), Михаэла Бузэрнеску (32), Катержина Синякова (42), Барбора Стрыцова (47), Виктория Кужмова (48), Екатерина Александрова (57), Анастасия Потапова (71), Маргарита Гаспарян (75), Наталья Вихлянцева (104/LD), Светлана Кузнецова (111/WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Белинда Бенчич (20), Вера Лапко (64), Евгения Родина (69), Люси Шафаржова (WC).

Снялись с турнира: Каролина Плишкова (7), Камила Джорджи (31).

Действующий победитель: Петра Квитова.



Судьба турнира в Праге довольно извилиста. Ранее в рамках WTA проводились женские соревнования Prague Open, которые пару раз выбирались за пределы чешской столицы – Прага (1992-1995, 1997-1998, 2005-2010), Карловы Вары (1996), Простеёв (1999).



Чемпионками среди прочих становились россиянки Динара Сафина (2005) и Вера Звонарёва (2008). Затем турнир понизил статус до ITF, был разыгран ещё в 2011-м и 2015-м, а затем и вовсе исчез из календаря. Примерно в этот же период в календарь ITF входил турнир Sparta Prague Open (2010-2014), который перекупил лицензию WTA/International у испытывавшего проблемы португальского города Оэйраша. В новой редакции турнира WTA в Праге побеждали Каролина Плишкова (2015), Люси Шафаржова (2016) и Петра Квитова (2018), а также немка Мона Бартель (2017). Из-за дождя нынешний турнир так и не стартовал в понедельник. В сетке сразу пять россиянок – Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян, Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова (WC). Могло быть и шесть, если бы не снялась Евгения Родина.

Турнир WTA/International. Рабат (Марокко). Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 29 апреля – 4 мая.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 18.03.2019): Элисе Мертенс (14/WC), Се Шувэй (27), Йоханна Конта (38), Айла Томлянович (40), Юлия Путинцева (44), Мария Саккари (49), Ван Яфань (50), Элисон Ван Эйтванк (51), Петра Мартич (52), Вера Звонарёва (82), Тимя Бачински (111/WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Чжэн Сайсай (39), Онс Жабер (58), Вероника Кудерметова (81).

Действующий победитель: Элисе Мертенс.

Женский турнир в Марокко разыгрывается с начала XXI века. Он проводился в нескольких городах этой североафриканской страны – в Касабланке (2001-2004), Рабате (2005-2006), Фесе (2007-2012), Марракеше (2013-2015), и уже 4-й сезон он снова проводится в Рабате. В 2009 году финалисткой была россиянка Екатерина Макарова, а в 2017-м чемпионкой стала Анастасия Павлюченкова. В нынешнем розыгрыше в сетке значится одна представительница России – Вера Звонарёва, а возглавили посев действующая чемпионка Элисе Мертенс и Се Шувэй.

Турнир АТР World Tour 250. Мюнхен (Германия). BMW Open by FWU



Призовой фонд: € 524 340.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 29 апреля – 5 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 18.03.2019): Александр Зверев (3), Карен Хачанов (12/WC), Марко Чеккинато (16), Кайл Эдмунд (22), Диего Шварцман (24), Роберто Баутиста-Агут (25), Гидо Пелья (32), Мартон Фучович (36), Филипп Кольшрайбер (42),



Полный список участников.



Отказались от участия: Раду Албот (46).

Действующий победитель: Александр Зверев.



Турнир в столице Баварии проводится с 1900 года и является одним из старейших турниров Германии. Раньше он разыгрывался на траве, а потом перебрался на грунт. Чемпионами тут становили и российские теннисисты – Андрей Чесноков (1989), Николай Давыденко (2004, 2011) и Михаил Южный (2010). Два последних розыгрыша выиграл местный любимец Александр Зверев. 3-я ракетка мира никак не может взять ни одного титула в сезоне-2019, так что хет-трик в Мюнхене ему бы пришёлся очень кстати. С Индиан-Уэллса не может одержать ни одной победы и россиянин Карен Хачанов, который попросил «уайлд-кард» в Мюнхене в надежде прервать чёрную полосу.

Турнир АТР World Tour 250. Эшторил (Португалия). Millennium Estoril Open



Призовой фонд: € 524 340.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 29 апреля – 5 мая.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 18.03.2019): Стефанос Циципас (10), Фабио Фоньини (17), Гаэль Монфис (18), Давид Гоффен (20/WC), Пабло Карреньо-Буста (21/WC), Алекс де Минор (26), Фрэнсис Тиафо (34), Джон Миллман (39), Жереми Шарди (40), Жоау Соуза (41).

Полный список участников.



Отказались от участия: Кевин Андерсон (7), Кэмерон Норри (51), Хауме Мунар (61).

Снялись с турнира: Филип Краинович (103/SE).

Действующий победитель: Жоау Соуза.



Estoril Open появился в 1989 году как женский турнир, а со следующего розыгрыша добавилось и мужская сетка. Объединённый турнир проводился до 2014-го в портовом городке в составе округа Лиссабон – Оэйраш. В 2015-м женский турнир прекратил своё существование, а мужской переехал на грунтовые корты Clube de Ténis do Estoril в Кашкайше. Титулы на турнире завоёвывали такие известные теннисисты как Новак Джокович, Роджер Федерер, Карлос Мойя, Стэн Вавринка, Томас Мустер, Давид Налбандян, Хуан-Мартин дель Потро. Также здесь побеждал и россиянин Николай Давыденко (2003). Сетку в этом году возглавили Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.