Красота дня. Габриэла Сабатини всё ещё принимает награды и комплименты

Знойная аргентинская красотка 90-х Сабатини получила приз имени Шатрье. Ещё она выпускает духи, а в прошлом году была на ЧМ в России.

Экс-третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Габриэла Сабатини удостоена высшей награды Международной теннисной федерации (ITF), носящей имя Филиппа Шатрие — французского теннисиста, журналиста и функционера, бывшего президентом и ITF, и Федерации тенниса Франции. Его именем назван также центральный корт «Ролан Гаррос». Награда была вручена Габриэле за её достижения на корте и вклад в развитие тенниса.

Лучшие результаты Сабатини в одиночном разряде – титул на USOpen – 1990 и финал Уимблдона-1991. На обоих турнирах в решающих матчах она играла против Штеффи Граф, а в 1988-м в паре с ней стала чемпионкой Уимблдона.

Хотя по спортивным результатам Габриэла не была лидером, уступая и Штеффи Граф, и не готовой сдавать позиции Мартине Навратиловой, и Монике Селеш, она запомнилась всем болельщикам, смотревшим теннис во второй половине 80-х и первой половине 90-х – особенно мужского пола. Внешние данные аргентинки выделяли её среди других теннисисток.

Сама Сабатини была застенчивой и не любила находиться в центре внимания. Правда это или нет – точно не скажешь, но в 43 года она призналась, что несколько раз специально проигрывала в полуфиналах крупных турниров, чтобы не произносить речь и не давать много интервью после финала. Только на «Шлемах» у неё 15 поражений на полуфинальной стадии, а преодолевала Сабатини этот барьер лишь трижды.

На корте Габриэла, помимо побед и поражений, отличилась тем, что первой среди женщин выполнила твинер – удар по мячу между ног спиной к сетке. Кстати, считается, что изобрёл его соотечественник Сабатини – знаменитый Гильермо Вилас, начавшийся пользоваться им в середине 70-х годов.

Популярность аргентинки была достаточно высока для того, чтобы в 1992 году её именем назвали новый сорт розы. Яркая красно-оранжевая роза получила название Gabriela Sabatini Rose.

Через два года после этого американская фирма, занимающаяся производством кукол, выпустила куклу с внешностью Сабатини в теннисной одежде. Продавалась эта кукла достаточно успешно.

Ещё до окончания карьеры Габриэла написала и издала книгу под названием «Моя история». В ней Сабатини рассказывала о том, что сподвигло её стать теннисисткой и мотивировало работать над собой.

Кстати, карьеру Сабатини завершила рано – в 1996 году, когда ей было 26. За годы выступлений она завоевала 27 одиночных и 14 парных титулов. Также она стала серебряным призёром Олимпиады-1988 в Сеуле.

В начале XXI века Габриэлу признали лучшей спортсменкой прошедшего десятилетия (то есть 1990-х) в Аргентине. Она получила приз Konex Award, вручающийся аргентинцам в различных сферах, включая литературу, музыку и науку.

Летом 2006 года Сабатини ввели в Международный зал теннисной славы. Она до сих пор остаётся единственной аргентинкой, удостоенной такой чести. Среди мужчин единственный представитель Аргентины в Зале славы – Гильермо Вилас.

Габриэла также занимается бизнесом. Ещё в разгар карьеры, в 1989-м, она запустила парфюмерную линию, назвав духи своим именем – так что Мария Шарапова была не первой теннисисткой, ставшей зарабатывать на продаже продукции под своей маркой во время выступлений в туре. Производство парфюма продолжается до сих пор.

Не чужда Сабатини и благотворительность. Аргентинка сотрудничает с различными фондами и организациями, помогающие детям и бедным людям.

В 2003 году Габриэла получила второе гражданство – итальянское. Её прадед по отцовской линии родился в Италии и иммигрировал в Аргентину в конце XIX века. Наличие итальянских корней позволило Сабатини легко стать гражданкой этой страны.

В прошлом году Сабатини была в России и ходила на матчи чемпионата мира по футболу. Правда, аргентинцы порадовать её не смогли – с трудом заняв второе место в группе с хорватами, в плей-офф они сразу попали на будущих чемпионов, французов, и проиграли им со счётом 3:4.