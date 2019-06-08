Красота дня. Габриэла Сабатини всё ещё принимает награды и комплименты

Экс-третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Габриэла Сабатини удостоена высшей награды Международной теннисной федерации (ITF), носящей имя Филиппа Шатрие — французского теннисиста, журналиста и функционера, бывшего президентом и ITF, и Федерации тенниса Франции. Его именем назван также центральный корт «Ролан Гаррос». Награда была вручена Габриэле за её достижения на корте и вклад в развитие тенниса.
Лучшие результаты Сабатини в одиночном разряде – титул на USOpen – 1990 и финал Уимблдона-1991. На обоих турнирах в решающих матчах она играла против Штеффи Граф, а в 1988-м в паре с ней стала чемпионкой Уимблдона.
Хотя по спортивным результатам Габриэла не была лидером, уступая и Штеффи Граф, и не готовой сдавать позиции Мартине Навратиловой, и Монике Селеш, она запомнилась всем болельщикам, смотревшим теннис во второй половине 80-х и первой половине 90-х – особенно мужского пола. Внешние данные аргентинки выделяли её среди других теннисисток.
Сама Сабатини была застенчивой и не любила находиться в центре внимания. Правда это или нет – точно не скажешь, но в 43 года она призналась, что несколько раз специально проигрывала в полуфиналах крупных турниров, чтобы не произносить речь и не давать много интервью после финала. Только на «Шлемах» у неё 15 поражений на полуфинальной стадии, а преодолевала Сабатини этот барьер лишь трижды.
На корте Габриэла, помимо побед и поражений, отличилась тем, что первой среди женщин выполнила твинер – удар по мячу между ног спиной к сетке. Кстати, считается, что изобрёл его соотечественник Сабатини – знаменитый Гильермо Вилас, начавшийся пользоваться им в середине 70-х годов.
Популярность аргентинки была достаточно высока для того, чтобы в 1992 году её именем назвали новый сорт розы. Яркая красно-оранжевая роза получила название Gabriela Sabatini Rose.
Через два года после этого американская фирма, занимающаяся производством кукол, выпустила куклу с внешностью Сабатини в теннисной одежде. Продавалась эта кукла достаточно успешно.
Ещё до окончания карьеры Габриэла написала и издала книгу под названием «Моя история». В ней Сабатини рассказывала о том, что сподвигло её стать теннисисткой и мотивировало работать над собой.
Кстати, карьеру Сабатини завершила рано – в 1996 году, когда ей было 26. За годы выступлений она завоевала 27 одиночных и 14 парных титулов. Также она стала серебряным призёром Олимпиады-1988 в Сеуле.
В начале XXI века Габриэлу признали лучшей спортсменкой прошедшего десятилетия (то есть 1990-х) в Аргентине. Она получила приз Konex Award, вручающийся аргентинцам в различных сферах, включая литературу, музыку и науку.
Летом 2006 года Сабатини ввели в Международный зал теннисной славы. Она до сих пор остаётся единственной аргентинкой, удостоенной такой чести. Среди мужчин единственный представитель Аргентины в Зале славы – Гильермо Вилас.
Габриэла также занимается бизнесом. Ещё в разгар карьеры, в 1989-м, она запустила парфюмерную линию, назвав духи своим именем – так что Мария Шарапова была не первой теннисисткой, ставшей зарабатывать на продаже продукции под своей маркой во время выступлений в туре. Производство парфюма продолжается до сих пор.
Не чужда Сабатини и благотворительность. Аргентинка сотрудничает с различными фондами и организациями, помогающие детям и бедным людям.
В 2003 году Габриэла получила второе гражданство – итальянское. Её прадед по отцовской линии родился в Италии и иммигрировал в Аргентину в конце XIX века. Наличие итальянских корней позволило Сабатини легко стать гражданкой этой страны.
В прошлом году Сабатини была в России и ходила на матчи чемпионата мира по футболу. Правда, аргентинцы порадовать её не смогли – с трудом заняв второе место в группе с хорватами, в плей-офф они сразу попали на будущих чемпионов, французов, и проиграли им со счётом 3:4.
- 8 июня 2019
-
11:35
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
09:46
-
00:57
- 7 июня 2019
-
23:56
-
23:38
-
23:17
-
22:51
-
22:20
-
21:34
-
20:25
-
19:57
-
19:34
-
19:01
-
18:38
-
17:23
-
16:54
-
16:37
-
16:32
-
15:57
-
15:43
-
15:30
-
14:35
-
14:02
-
13:53
-
13:03
-
12:40
-
12:00
-
11:25
-
10:41
-
10:28
-
10:00
-
09:59