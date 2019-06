Истерика, которую закатила Серена на прошлогоднем финале US Open, началась с подсказки тренера с трибун. Теперь такой коучинг разрешат.

Революция имени Уильямс. После скандала с Сереной на US Open меняют правила

Ради спокойствия Серены?

Прошлогодний скандал с Сереной Уильямс в финале US Open, который она проиграла Наоми Осаке, ещё свеж в памяти болельщиков и организаторов, особенно американцев. Началось всё, если вдруг кто-то забыл, с подсказки тренера Серены Патрика Муратоглу – именно за это теннисистка получила первое предупреждение. Не будь его, возможно, не произошло бы и всего скандала. Тогда за выплеск эмоций Уильямс последовало бы не второе, а первое предупреждение, не было бы штрафного очка, и Серена, вероятно, не завелась бы так сильно.

В результате организаторы американского турнира «Большого шлема» просто взяли и решили узаконить тренерские подсказки с трибун. Во всяком случае в этом году планируется провести такой эксперимент. В отличие от выхода тренеров на корт, разрешённого на турнирах WTA один раз за сет, здесь никаких ограничений не предполагается, то есть теоретически подсказывать можно хоть после каждого розыгрыша. И запланирован этот эксперимент не для юниорских или квалификационных соревнований (в квалификации подсказки разрешены с 2017 года), а для матчей основных сеток.

Претендент на пост президента против…

Кстати, с начала этого сезона такой эксперимент уже проводится в обычных юниорских турнирах – для игроков не старше 16 и не старше 18 лет. Не все им довольны, и среди критиков – претендующий на место президента ITF ирландец Дэйв Майли. Именно ITF контролирует регламент всех соревнований этого уровня.

«Я абсолютно не согласен с тренерскими подсказками на корте на юниорском уровне. Жизненно важно закладывать в юных игроков умение быть независимыми, психологически устойчивыми, полагаться на себя. К тому же это ведёт к увеличению неравенства между участниками – ведь кто-то может позволить себе тренера, а кто-то – нет. Постоянно вмешиваются родители. Словом, минусов здесь много, а плюсов я не вижу», — отметил Майли.

И с ним солидарен бывший тренер Шараповой

Принципиально против коучинга и знаменитый британский теннисист Тим Хэнман. «Я говорил примерно с 30 игроками, и никто не поддерживает эту идею. И мне не нравится, что такое вводится на юниорском уровне. Получается, хвост виляет собакой. ITF прививают ребятам плохие привычки ещё до того, как они перейдут во взрослый тур. Во время матча решать свои проблемы игрок должен самостоятельно. Тренеры помогают до и после матчей. Один из главных принципов тенниса – спортсмены один на один друг против друга, как гладиаторы».

Не приветствует это и бывший тренер Марии Шараповой Свен Грёнефельд, который сейчас работает со Слоан Стивенс. «Моё скромное мнение таково – выходы тренера на корт не нужны! А если руководство решит иначе, то нужно хотя бы чётко прописать в регламенте все детали, чтобы мы могли оставаться профессионалами в своей профессии».

Australian Open подождёт реакции игроков

В женском туре, напомним, вызов тренеров на корт разрешён уже на протяжении 10 лет. Иногда беседа с наставником помогает перевернуть игру, а некоторые тайм-ауты ярко запоминаются и зрителям. В большинстве случаев, впрочем, они проходят спокойно и не оказывают явного влияния на ход матча, так что насколько они необходимы – тоже вопрос. К тому же кто-то из теннисисток может привыкать полагаться на помощь тренера в случае, если что-то идёт не так, и теряться на турнирах «Большого шлема», на большей части которых возможность для таких бесед по-прежнему отсутствует.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Кстати, обсуждение того, разрешать ли тренерские подсказки с трибун на US Open, проходило во время «Ролан Гаррос». Ни Открытый чемпионат Франции, ни Уимблдон не стали пользоваться своим правом заблокировать эту инициативу, хотя сами они не поддерживают это нововведение. Что касается Australian Open, то там думают последовать примеру Открытого чемпионата США – правда, после того как US Open завершится и можно будет оценить отношение игроков к этому эксперименту. Остаётся подождать мнения теннисистов и теннисисток – и помнить о том, что далеко не все новации в спорте приживались. А US Open всегда был флагманом среди турниров «Большого шлема» в части различных экспериментов, так что неудивительно, что именно там решили попробовать узаконить подсказки тренеров. Серена Уильямс же наверняка будет довольна.