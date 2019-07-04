Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру

Кори Гауфф, также известная как Коко, на этом Уимблдоне выиграла уже пять матчей. В первом раунде квалификации она победила Алёну Большову-Задойнову – испанку, которая месяцем ранее, на «Ролан Гаррос», так же стартовала с отборочных соревнований, прошла их и в итоге добралась до 1/8 финала основной сетки. Американка уверенно преодолела все три круга квалификации, став самой юной теннисисткой в истории, которой удалось это сделать. В момент победы в финальном раунде отборочного турнира ей было 15 лет и 122 дня.

Жеребьёвка основной сетки сложилась так, что юная Кори попала на 39-летнюю Винус Уильямс, пятикратную чемпионку Уимблдона. На корте они выглядели словно мама и дочь – обе темнокожие, пластичные, с похожими движениями. Молодость взяла верх в двух сетах.

Уильямс после матча отметила, что Гауфф действовала очень хорошо, а сама она была далека от лучшей игры. «После матча сказала ей, что она молодец, и пожелала удачи. Важно, чтобы она получала удовольствие от игры, наслаждалась жизнью. Сегодня она всё сделала отлично. Атаковала намного точнее, чем я. Подавала, перемещалась по корту. Она провела прекрасный матч».

Сходство Винус и Кори бросилось в глаза и младшей Уильямс, Серене.23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» отметила, что стиль их игры схож. Сама Гауфф добавила, что часто слышала такие сравнения, поскольку они обе высокие и с похожим телосложением.

После победы Кори рассказывала о том, как восхищается Винус, о том, как все звонили и писали ей поздравления – вполне понятная реакция для подростка, добившегося первого громкого успеха в карьере.

Ещё она вспомнила о том, как Роджер Федерер подбодрил её после поражения на юниорском Открытом чемпионате Австралии в 2018 году, и через несколько месяцев она завоевала титул на «Ролан Гаррос» — тоже юниорском, разумеется. Кстати, легендарный швейцарец уже успел поздравить её и с успешным стартом на Уимблдоне. Отметим, что сейчас оба рекламируют одну и ту же итальянскую пищевую компанию, производящую различные виды пасты.

В ответ на просьбу описать себя Гауфф рассказала, что вне корта любит дурачиться, постоянно шутит и улыбается и пока не хочет быть серьёзной, как большинство других профессиональных игроков. Также Кори призналась, что после победы над Винус легла спать за полночь, но сумела «перезагрузиться» и через день обыграла Магдалену Рыбарикову, которая в 2017-м дошла здесь до полуфинала.

Отметим, что у Гауфф хорошие спортивные гены. Её папа играл в баскетбол, а мама занималась лёгкой атлетикой. Правда, на профессиональный уровень оба не вышли, но выступали за сборные своих университетов. Сейчас отец Кори является её тренером. Также у неё есть два младших брата.

Многие специалисты уже восхищаются юной американкой. Знаменитая теннисистка Линдсей Дэвенпорт считает, что она выиграет не один турнир «Большого шлема». «Конечно, сейчас к ней будет приковано много внимания. Нельзя забывать, что в марте ей только исполнилось 15 лет. Она юна и великолепна, сейчас она на ходу, но нужно дать ей время. Однако и по поведению, и по интервью она выглядит намного старше своего возраста».

Академия Патрика Муратоглу, давно тренирующего Серену Уильямс, поддерживает юных игроков. Финансовая поддержка Кори Гауфф со стороны принадлежащего его академии фонда оказывалась с тех пор, как ей исполнилось 10 лет. «Мы часто беседуем с детьми один на один, немного поддавливаем на них, проверяя реакцию на это. Некоторые плачут, такое случается нередко. Но для больших чемпионов важна психология, так что это необходимая проверка. Мы хотим быть уверены в своём выборе. И Кори ни разу не заплакала, в отличие от других».