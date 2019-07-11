Теннисистка дважды чуть не снесла голову партнёру. За что, Лена?

Чемпионка Остапенко проверяет на прочность череп теннисиста, который годится ей в отцы. Над шведом угорает даже его невеста.

В этом году к смешанному парному разряду Уимблдона было приковано особое внимание. Хедлайнерами турнира выступили местный любимец Энди Маррей и всегда интересная публике Серена Уильямс. В третьем круге звёздный дуэт уступил, но это абсолютно не значит, что больше нет смысла следить за микстом.

Чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко создала такую интригу, на фоне которой борьба за титул отошла на второй план. Теперь главный вопрос Уимблдона звучит так: удастся ли шведскому суперветерану Роберту Линдстедту дожить до конца турнира?

Или Елена добьётся своего и снесёт ему голову?

Много шума после провала

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, которую на родине называют не иначе как Алёна, ещё в прошлом году феерила на кортах Уимблдона. Эмоциональная и яркая девушка, показывающая такой же теннис, дошла до полуфинала одиночного разряда, где уступила будущей чемпионке Анжелике Кербер. Рассчитывать на повторение успеха Остапенко было тяжело, поскольку этот сезон для неё складывается очень неудачно. 22-летняя теннисистка в 2019 году лишь раз добралась до четвертьфинала турнира WТА. В итоге стремительное падение в рейтинге и непопадание в число сеяных на Уимблдоне.

В Англии тенденция сохранилась – в первом же круге Елена без шансов проиграла Се Шувэй из Китайского Тайбэя, что откинуло её в конец восьмого десятка рейтинга. Однако, несмотря на столь ранний вылет, Остапенко умудрилась привлечь к себе внимание болельщиков и журналистов. Да не раз.

Сначала её имя попало в заголовки после штрафа в $ 3 тыс. за оскорбительную реплику, но самое забавное было впереди.

«Ты знала, что это меня разбудит»

Проиграв в одиночном и парном разрядах, Остапенко сосредоточилась на миксте, где выступает в паре с одним из главных теннисных долгожителей современности шведом Робертом Линдстедтом. Победитель Открытого чемпионата Австралии и трёхкратный финалист Уимблдона в парном разряде старше своей партнёрши на 20 лет.

Как правило, об участниках микста на турнирах «Большого шлема» вспоминают ближе к финалу (если, конечно, это не Энди Маррей и Серена Уильямс), но Остапенко нашла оригинальный способ заставить прессу заговорить об их с Линдстедтом дуэте гораздо раньше. В матче второго круга Елена во время подачи послала мяч точно в затылок стоявшему у сетки Роберту. Латвийка перепугалась и тут же принесла напарнику извинения, уточнив, всё ли с ним в порядке. Естественно, умысла травмировать партнёра у теннисистки не было, но, так или иначе, видео курьёзного момента мгновенно разлетелось по интернету и обросло забавными комментариями.

Линдстедт отреагировал на эпизод со свойственным ему скандинавским сарказмом. «Аут?» — написал Роберт под роликом с точнейшей подачей Остапенко. Запись шведа собрала десятки комментариев, в том числе от коллег-теннисистов. Робин Сёдерлинг призвал Елену не волноваться, потому что «повредить что-то в голове Линдстедта невозможно», Андреас Сеппи предположил, что мяч до сих пор ищут, а Махеш Бхупати обратил внимание на то, что Роберт начал перемещаться ещё до подачи и сам подставился под удар. Елена вновь извинилась перед партнёром, на что получила шутливый ответ: «Ты знала, что это меня разбудит. Умная тактика!».

«Она доставляет тебе столько же головной боли»

Вы удивитесь, но уже в следующем матче ситуация повторилась. Остапенко снова зарядила подачей в голову Линдстедту, причём на этот раз мяч летел гораздо быстрее, а наученный горьким опытом швед стоял как вкопанный. Не помогло. Надо отдать должное стойкому скандинаву: не каждая голова выдержит попадание мяча, летящего со скоростью 150 км/час! А Роберт не только выстоял, но и помог Остапенко победить.

После матча шведский ветеран по многочисленным просьбам вновь опубликовал видео покушения на свою жизнь и здоровье. «Я мечтаю выиграть Уимблдон, но не уверен, что вынесу ещё три таких удара», — написал Линдстедт, намекая на то, что Елена теперь в каждом матче будет бить ему в голову. И, конечно, опять не обошлось без подколов со стороны других игроков. Потенциальный соперник Роберта и Елены по полуфиналу микста бразилец Бруно Суарес похвалил Остапенко за устранение конкурента и пообещал заплатить за ужин. Забавно, что к издёвкам в адрес Роберта присоединилась и его невеста: «Наконец-то нашлась женщина, которая доставляет тебе столько же головной боли, сколько и я».

Впереди у Остапенко и Линдстедта четвертьфинал. Если Елена продолжит в том же духе, то Роберт вполне может воспользоваться советом одного из болельщиков и просто уходить с корта во время подачи напарницы. От греха подальше.