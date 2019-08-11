Возвращение Четвёрки. Джокович, Федерер, Надаль и Маррей снова в сборе

Турнир в Цинциннати может похвастать весьма длительной историей. Это один из трёх нынешних «Мастерсов», которые появились ещё в XIX веке. Самым старым является турнир в Канаде, где мужчины начали играть в 1881 году (женщины – в 1892-м), на втором месте соревнования в Монте-Карло, появившиеся в 1897-м.

В Цинциннати первые чемпионы были определены в 1899-м – здесь мужской и женский турниры стартовали одновременно. Соревнования и сейчас являются совместными для женщин и мужчин, хотя был длительный период существования лишь мужского турнира – с 1974 по 2003 годы теннисистки сыграли в Цинциннати лишь раз, в 1988-м. Первой чемпионкой вернувшегося в календарь турнира в 2004 году стала Линдсей Дэвенпорт, победившая в финале Веру Звонарёву. Отметим, что Цинциннати сейчас – старейший теннисный турнир в США, ни разу не менявший город своего проведения. Национальный чемпионат США, позже превратившийся в US Open, до 1915-го проходил в Ньюпорте.

Турнир WTA/Premier 5. Цинциннати (США). Western & Southern Open

Призовой фонд: $ 2 944 486.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 12-18 августа.

Разница во времени с Москвой: –7 часов.

Заявка на турнир (рейтинг от 05.08.2019): Эшли Барти (1), Наоми Осака (2), Каролина Плишкова (3), Симона Халеп (4), Кики Бертенс (5), Петра Квитова (6), Элина Свитолина (7), Слоан Стивенс (8), Арина Соболенко (9), Серена Уильямс (10), Дарья Касаткина (40), Екатерина Александрова (48), Мария Шарапова (81, WC), Светлана Кузнецова (198, WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Катрин Беллис (без рейтинга, SR), Маркета Вондроушова (15), Даниэль Коллинз (36).

Действующая победительница: Кики Бертенс.

Рекордсменками по количеству титулов здесь являются американки, игравшие в первой половине XX века, и едва ли их имена кому-то известны: Рут Кордес и Клара Зинке. При этом новейшая история турнира слишком коротка, чтобы были установлены серьёзные рекорды. Кстати, на уровень Premier 5 он поднялся только в 2009-м, до того на протяжении 5 лет соревнования в Цинциннати относились к низшей категории (по нынешней классификации – International).

В тот период чемпионками успели стать три россиянки: Вера Звонарёва в 2006-м, Анна Чакветадзе в 2007-м и Надежда Петрова в 2008-м. На протяжении трёх следующих лет в финале также непременно были российские теннисистки. Динара Сафина в 2009-м уступила Елене Янкович, Мария Шарапова через год проиграла Ким Клейстерс, а в 2011-м завоевала титул, не дав Янкович стать двукратной чемпионкой. С тех пор россиянки до финала Цинциннати не добирались.

Лучший результат по количеству побед на турнире принадлежит Серене Уильямс – американка выиграла здесь дважды, в 2014-м и 2015-м. На этот раз само её выступление в Цинциннати под вопросом с учётом того, что она была вынуждена отказаться от продолжения борьбы в начале финала в Торонто. Всего Серена трижды выступала в финале Цинциннати. Этот рекорд с ней делит Симона Халеп, однако румынка при этом не побеждала здесь ни разу.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Цинциннати (США). Western & Southern Open

Призовой фонд: $ 6 735 690.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 12-18 августа.

Разница во времени с Москвой: –7 часов.

Заявка на турнир (рейтинг от 05.08.2019): Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (3), Доминик Тим (4), Стефанос Циципас (5), Кей Нисикори (6), Александр Зверев (7), Карен Хачанов (8), Даниил Медведев (9), Фабио Фоньини (11), Энди Маррей (325, WC).

Полный список участников.



Отказались от участия: Кевин Андерсон (10), Хуан-Мартин дель Потро (12), Милош Раонич (19).

Действующий победитель: Новак Джокович.



У мужского турнира в Цинциннати история совсем другая. Он за сто с лишним лет проведения прерывался лишь дважды – из-за Первой мировой войны и из-за Великой депрессии. В 1990 году соревнования вошли в «Супердевятку», которая теперь известна как «Мастерс 1000». Больше всех любит этот турнир Роджер Федерер, побеждавший здесь семь раз.

До прошлого года швейцарец ни разу не проигрывал тут титульных матчей, но в 2018-м уступил Новаку Джоковичу. Серб благодаря этому стал первым теннисистом в истории, собравшим полную коллекцию «Мастерсов» — теперь в его активе есть победы на всех девяти турнирах этой серии. Кстати, сюда, в отличие от канадского «Мастерса», и Джокович, и Федерер приехали.

Игроки, не входившие в «Большую четвёрку», после 2006 года завоёвывали здесь титул лишь дважды. В 2016-м чемпионом стал Марин Чилич, а в 2017-м – Григор Димитров. Отметим также, что это самый неудачный «Мастерс» для россиян – единственный, на котором ни один из наших теннисистов не доходил до финала.

Сейчас российских теннисистов в основной сетке двое, причём если Карен Хачанов благодаря 8-му номеру посева пропускает первый круг, то Даниил Медведев стал 9-м сеяным и стартует с первого раунда, несмотря на выход в финал Монреаля. Забавно, что его первым соперником, как и в Канаде, станет британец Кайл Эдмунд. Ещё один россиянин, Андрей Рублёв, вышел в финал квалификации Цинциннати, где сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.