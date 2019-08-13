Красота дня. Наоми Осака – снова первая ракетка мира

Чемпионка двух хардовых «Шлемов» вернула себе лидерство в рейтинге. При этом она жаловалась, что долго не получала удовольствия от игры.

Наоми Осака вернулась на первую строчку рейтинг-листа, которую потеряла в конце июня. После победы на Australian Open – 2019 в последних числах января Наоми стала первой японкой, возглавившей рейтинг. Осака удерживала лидерство 21 неделю, пока её не опередила Эшли Барти. Интересно, что в момент, когда Наоми стала первой, Эшли не входила даже в топ-10. Выхода в четвертьфинал Торонто Осаке хватило, чтобы через 7 недель после потери лидерства вернуться на вершину. Однако через месяц у Наоми «сгорают» 2000 очков за победу на US Open – 2018, так что ей придётся постараться, чтобы остаться первой.

Ещё не став первой, Осака уже привлекла к себе повышенное внимание – сразу после того триумфа на Открытом чемпионате США. Среди поздравлявших её с победой были легенда футбола Пеле и знаменитая горнолыжница Линдси Вонн. Посыпались приглашения на телевизионные шоу вместе с такими звёздами, как баскетболист Леброн Джеймс и актёр Ченнинг Татум, а Adidas предложил ей контракт на рекордную для женского тенниса сумму — $ 8,5 млн. Кстати, в итоге она ушла к их давнему конкуренту – Nike.

Также стало известно, что Наоми могла выступать за США. Об этом рассказала легенда американского тенниса, Крис Эверт. «Помню, как Наоми и её отец пришли в нашу академию и занимались некоторое время в ней. Это было три или четыре года назад, и тогда ей было необходимо определиться, за какую страну она будет выступать – Японию или США. Я помню разговоры на эту тему».

Начали проявлять интерес к Наоми и различные крупные журналы. К примеру, она украсила одну из обложек журнала The Time, который скоро отметит своё столетие – первый выпуск датируется мартом 1923 года. Кроме того, вместе с Кеем Нисикори она снялась в рекламе японской лапши быстрого приготовления.

Стала Осака и моделью для куклы Барби. Она заключила соглашение с производителем игрушек в рамках кампании «Барби» по продвижению женщин, которые могут стать примером для девочек.

Получила японку и ряд спортивных премий. Самой престижной из них стала Laureus, которая вручается лучшим атлетам из всех видов спорта. Осака победила в номинации «Прорыв года». На награду также претендовали Ана Карраско (Испания, мотоспорт), София Годжия (Италия, горнолыжный спорт), Якоб Ингебригстен (Норвегия, бег), Герайнт Томас (Великобритания, велоспорт) и Брианна Уильямс (Ямайка, бег).

Самым спорным решением Осаки после крупных побед стало увольнение тренера – Саши Бажина. Наоми опровергла слухи о том, что это как-то связано с деньгами, объяснив расставание психологическим дискомфортом. «Я не собираюсь говорить о Бажине ничего плохого, потому что, безусловно, благодарна ему за всё, что он сделал. Тем не менее, не хочу ставить свой успех выше счастья, и если мне не нравится находиться рядом с определёнными людьми, я не буду пытать себя. Лучше я окружу себя теми, кто мне нравится и по-настоящему переживает за меня. Думаю, мне это удалось. По сравнению с австралийским периодом я чувствую себя счастливой. Забавно, что многие во время Australian Open говорили, что я грустная».

Новым наставником Осаки стал американский тренер Джермейн Дженкис, который ранее был спарринг-партнёром Винус Уильямс. Интересно, что Бажин также приобрёл известность как спарринг-партнёр Уильямс, только младшей — на протяжении нескольких лет он работал с Сереной.

Ещё одной проблемой Наоми стал иск от одного из тренеров, работавших с ней и её сестрой в подростковые годы. Кристоф Жан заявил, что отец спортсменки подписал с ним контракт, согласно которому 20% заработка Осаки в течение всей её карьеры принадлежат ему. В 2011 году их отец не мог оплачивать тренировки, поэтому они заключили сделку, согласно которой 20% призовых Наоми и Мари всегда будут принадлежать Жану. Согласно официальному сайту WTA, за карьеру Осака заработала более $ 10,8 млн, поэтому речь в иске идёт не менее чем о $ 2 млн.

Наверное, на фоне этого не назовёшь огромной неожиданностью признание Осаки, что теннис в какой-то момент перестал приносить ей удовольствие. «Я могу честно признать, что после Australian Open теннис не приносил мне радости. Но я наконец вновь начинаю ощущать это. Я так много думала о результатах матчей вместо того, чтобы извлекать уроки, как обычно поступала раньше. За это время я многое о себе узнала. За последний год я выросла как личность».