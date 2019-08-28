Красота дня. Как Анна Калинская обидела чемпионку US Open-2017

Анна Калинская преподнесла приятную сенсацию поклонникам российского женского тенниса, которые последнее время приуныли и получают в основном новости о поражениях. В первом круге US Open 20-летняя москвичка убрала с турнирного пути 10-ю ракетку мира, чемпионку турнира-2017 американку Слоан Стивенс. Для победы над наследницей Серены Уильямс россиянке потребовался всего 1 час 25 минут – 6:3, 6:4.

А ведь чтобы оказаться в основной сетке Открытого чемпионата США, Анне пришлось преодолеть непростое сито отборочных соревнований. В частности, в финальном раунде квалификации она лишь на тай-брейке третьего сета справилась с ещё одной американкой – Айшей Мухаммад. Вообще, Анне не впервой пробиваться в основу «шлемов» через квалификацию. Она успешно выполнила эту задачу на Australian Open-2018 и 2019, Уимблдоне-2019 и на US Open-2018 и 2019. И теперь с пятой попытки одержала первую победу в одиночном разряде турнира «Большого шлема», причём сразу такую знаковую.

«Я очень рада победе. Счастлива, что сыграла на этом корте и насладилась атмосферой. Именно ради такого я и тренируюсь: чтобы играть с топ-соперницами на крупных аренах. Думаю, все ради этого тренируются. Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и не слишком много думала о сопернице. Я пыталась действовать как можно лучше», — прокомментировала Калинская после матча.

«Очень приятное чувство. Это мой первый выигранный матч в основе турнира «Большого шлема». Тем более на таком корте, против такого игрока. Это много для меня значит. Как провела этот день? Я гуляла на Манхэттене, размялась и просто ждала матч, ничего особенного. Здесь со мной мой тренер, агент, тренер из России. В Москве, конечно, болеют за меня друзья. Думаю, они не спят. У меня телефон разрывается. За меня болеют родители, вся семья. Наверное, я засну поздно», — добавила россиянка.

Поверженная Слоан Стивенс отдала должное сопернице: «Один розыгрыш я проводила хорошо, другой — плохо. Нестабильность никак не пошла мне на пользу. Соперница проделала хорошую работу, оставаясь в игре, сражаясь. Она не позволила мне войти в игру. Моё уважение. Она очень хорошо сыграла, придерживаясь своего стиля».

Россиянка родилась в Москве в спортивной семье. Её папа Николай Дмитриевич — начальник сборной России по бадминтону, в прошлом бадминтонист, мастер спорта СССР. А старший брат – Николай Николаевич (разница между детьми пять лет) – является полузащитником футбольного клуба ФНЛ «Томь» (Томск).

Анне сейчас 20 лет, и она выделялась ещё по юниорам. Она была третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. На «Ролан Гаррос»-2015 среди девушек россиянка добралась до финала, где уступила лишь испанке Пауле Бадосе-Хиберт. На US Open того же года она дошла до финала парного разряда вместе с Анастасией Потаповой, а на Australian Open-2016 вместе с Терезой Мигаликовой из Словакии завоевала титул. На взрослом уровне наивысшим достижением Калинской является полуфинал турнира в Вашингтоне-2019.

Калинская уже дебютировала в сборной России и приняла участие в двух матчах Кубка Федерации – с Китайским Тайбэем в Москве-2017 и со Словакией в Братиславе-2018.

Благодаря самому успешному для себя пока турниру «Большого шлема» Анна Калинская в промежуточном рейтинге WTA поднялась уже на рекордное для себя 109-е место, а следующая победа выведет её в заветную топ-100.

Во втором круге US Open-2019 в сопернице россиянке досталась ещё одна представительница США – Кристи Эрим Анн, получившая от организаторов уайлд-кард. «Я не знаю, кто это. Я обо всём узнаю утром. Сейчас я просто хочу немного отдохнуть», — сказала Анна сразу после матча.