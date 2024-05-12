Американка Кенин матом на русском языке выразила недовольство судейством в Риме

Американская теннисистка Софья Кенин, 58-я ракетка мира, на русском языке выразила недовольство судейством во время матча с Ребеккой Шрамковой (Словакия) в матче 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
«Мяч был в ауте, они уроды блин **** ***** (в оригинале использовалась нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»)», — сказала спортсменка по ходу матча.
Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу словацкой теннисистки.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
Отметим, что Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистка и её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера Софьи.
Кенин одержала победу на Открытом чемпионате Австралии-2020, вышла в финал «Ролан Гаррос»-2020. Кроме того, Софья является победительницей девяти турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).
- 12 мая 2024
-
17:20
-
17:14
-
16:56
-
16:43
-
16:41
-
16:20
-
16:12
-
15:49
-
15:43
-
14:10
-
13:59
-
13:57
-
13:39
-
13:33
-
12:59
-
12:23
-
12:20
-
12:03
-
11:53
-
11:30
-
11:09
-
10:58
-
10:50
-
10:36
-
10:11
-
09:55
-
09:53
-
09:30
-
09:19
-
03:51
-
02:58
-
01:52
-
01:22
-
01:05
-
00:52