Американка Кенин матом на русском языке выразила недовольство судейством в Риме

Американская теннисистка Софья Кенин, 58-я ракетка мира, на русском языке выразила недовольство судейством во время матча с Ребеккой Шрамковой (Словакия) в матче 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Мяч был в ауте, они уроды блин **** ***** (в оригинале использовалась нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»)», — сказала спортсменка по ходу матча.

Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу словацкой теннисистки.

Отметим, что Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистка и её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера Софьи.

Кенин одержала победу на Открытом чемпионате Австралии-2020, вышла в финал «Ролан Гаррос»-2020. Кроме того, Софья является победительницей девяти турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).