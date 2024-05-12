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Американка Кенин матом на русском языке выразила недовольство судейством в Риме

Американка Кенин матом на русском языке выразила недовольство судейством в Риме
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Американская теннисистка Софья Кенин, 58-я ракетка мира, на русском языке выразила недовольство судейством во время матча с Ребеккой Шрамковой (Словакия) в матче 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Мяч был в ауте, они уроды блин **** ***** (в оригинале использовалась нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»)», — сказала спортсменка по ходу матча.

Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу словацкой теннисистки.

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 13:45 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Отметим, что Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистка и её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера Софьи.

Кенин одержала победу на Открытом чемпионате Австралии-2020, вышла в финал «Ролан Гаррос»-2020. Кроме того, Софья является победительницей девяти турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

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