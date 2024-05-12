Джокович потерпел самое быстрое поражение на грунте в своей карьере

Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило (32-й в рейтинге ATP) в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу чилийского спортсмена.

Встреча продолжалась всего 1 час 7 минут. Это самое быстрое поражение Джоковича на грунтовых турнирах ATP. До этого матча самым скоротечным проигрышем серба был полуфинальный матч на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло в 2014 году против швейцарского теннисиста Роджера Федерера (5:7, 2:6). Продолжительность встречи тогда составила 1 час 15 минут.

36-летний Джокович — рекордсмен по количеству побед в одиночном разряде на турнирах серии «Мастерс». Он выиграл 40 турниров этой категории.