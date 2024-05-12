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Джокович потерпел самое быстрое поражение на грунте в своей карьере

Джокович потерпел самое быстрое поражение на грунте в своей карьере
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Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило (32-й в рейтинге ATP) в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу чилийского спортсмена.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Встреча продолжалась всего 1 час 7 минут. Это самое быстрое поражение Джоковича на грунтовых турнирах ATP. До этого матча самым скоротечным проигрышем серба был полуфинальный матч на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло в 2014 году против швейцарского теннисиста Роджера Федерера (5:7, 2:6). Продолжительность встречи тогда составила 1 час 15 минут.

36-летний Джокович — рекордсмен по количеству побед в одиночном разряде на турнирах серии «Мастерс». Он выиграл 40 турниров этой категории.

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