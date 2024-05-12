Хачанов обыграл Серундоло и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче 1/16 финала россиянин уверенно переиграл аргентинца Франсиско Серундоло (22-й номер в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:4.
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
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Карен Хачанов
К. Хачанов
Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. Россиянин выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных (67%). На счету аргентинца ни одного эйса, две двойных и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных (33%).
В матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Карен Хачанов сыграет с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия) — Алехандро Табило (Чили).
Комментарии
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